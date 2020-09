Sinterklaasintocht dit jaar zonder publiek

Foto: © NPO Zapp 2019

Dit jaar zal de intrede van Sinterklaas met grote waarschijnlijkheid gewoon plaatsvinden, zo meldt de publieke omroep NTR in een verklaring. Dit jaar mag er alleen geen publiek aanwezig zijn, de locatie van de intrede zal dan ook niet bekend worden gemaakt.

'Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is', aldus de NTR. De intrede zal dan ook alleen met zekerheid doorgaan als de maatregelen niet verstrengd worden. Op zaterdag 14 november om 12.00 uur is de Sinterklaasintocht te volgen bij NPO Zapp op NPO 3.

Ook het Sinterklaasjournaal zal zoals gewoonlijk worden uitgezonden. Over de inhoud van dit journaal heeft de omroep op dit moment alleen bekend gemaakt dat Sinterklaas en zijn pieten eerst zullen worden gevolgd op weg naar Nederland, daarna worden de belevenissen naar aanloop van pakjesavond gefilmd. Het journaal is van maandag 9 november tot en met zaterdag 5 december om 18.00 uur op NPO Zapp te zien.

Bron: NTR