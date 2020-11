Sinterklaas aangekomen in Nederland

Foto: NTR - © Wim Kluvers 2020

Sinterklaas is aangekomen in Nederland. Met Pakjesboot 12 arriveerde hij bij de Dieuwertje Blokkade, waarna hij samen met zijn Pieten op weg ging naar het nieuwe Grote Pietenhuis.

Daar kwamen delegaties uit het hele land hem begroeten.

Hoe het verder gaat, is vanaf nu weer te zien in 'Het Sinterklaasjournaal', om 18.00 uur op NPO Zapp. Tot 5 december is 'Het Sinterklaasjournaal' dagelijks op dat tijdstip te zien.