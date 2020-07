Sinan Can duikt in Afghaanse drugsscene in 'Gebroken Kabul'

Foto: © BNNVARA 2020

Afghanistan gaat gebukt onder een groot drugsprobleem. Tien procent van de bevolking heeft een drugsverslaving als gevolg van oorlog, armoede en werkloosheid.

In het land kun je eenvoudig en goedkoop aan drugs komen. De oorzaak is een nieuwe ontdekking: de Afghanen weten sinds kort hoe ze uit een eeuwenoude plant op grote schaal crystal meth kunnen produceren. Sinan Can reist af naar Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, om te onderzoeken hoe desastreus de gevolgen hiervan zijn voor het land.

Onder een brug in Kabul wonen veel verslaafden samen. Sinan spreekt er kinderen en vrouwen die aan de crystal meth zitten en gaat langs bij verslavingsklinieken. Ook spreekt hij met een onderzoeker van de Afghaanse drugseconomie die laat zien hoe deze 'Afghan Meth' zijn weg over de wereld vindt. Zal deze nieuwe, superverslavende drug straks ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn?

Sinan: 'Ik heb in eerdere reizen naar Afghanistan oorlogsleed en uitgezette kinderen gezien, maar zat niet eerder zo dicht op de gebroken levens van mensen, die onder barre omstandigheden leven. Het heftigst om te zien, vond ik dat hele gezinnen hier aan de drugs zitten en kinderen volledig aan hun lot worden overgelaten.'

'Gebroken Kabul', donderdag 2 juli om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.