Shula Rijxman: 'Publieke omroep verdient blijvende steun'

De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: de publieke omroep speelt een belangrijke rol als verbinder en als brenger van nieuws, achtergronden en ontspanning in Nederland.

Die maatschappelijke waarde zien we ook terug op andere vlakken, zoals cultuur, educatie en innovatie. Dat blijkt uit de meer dan 160 voorbeelden die NPO en omroepen op de website npo.nl/effect bij elkaar hebben gebracht.

NPO-voorzitter Shula Rijxman: 'De afgelopen periode heeft laten zien wat de kracht is van een sterke en brede publieke omroep, die al zijn kanalen en platforms heeft kunnen inzetten om Nederland te verbinden. We realiseren ons dat de wereld in het post-coronatijdperk zal veranderen, maar de functie en betekenis van de publieke omroep zal er niet minder om worden. Het zou daarom goed zijn om ook dán als publieke omroep deze betekenisvolle rol te blijven vervullen - en we vragen de politiek om ons hierin te steunen.'

Kamervragen

Nieuws- en achtergrondprogramma’s die tot Kamervragen, moties en zelfs wetswijzigingen leiden. Het komt regelmatig voor. Bijvoorbeeld 'Zondag met Lubach' (VPRO), dat een item wijdt aan gokreclames van staatsloterijen die zich op jongeren richten. Of 'Nieuwsuur' (NOS/NTR), dat onderzoek doet naar omstreden lesboekjes op moskeescholen. Maar er zijn ook voorbeelden van programma’s en evenementen die een stimulans zijn voor de cultuursector, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling, of die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van media-innovatie.

Website

NPO en omroepen brengen sinds enkele jaren deze voorbeelden in kaart om hun waarde voor de Nederlandse samenleving te laten zien. De voorbeelden zijn verdeeld over een aantal thema’s: Nieuws & debat, Cultuur, Educatie, Innovatie en Verbinding & Samenleving. Nieuw dit jaar is een pagina over de coronacrisis, die met bijna 60 voorbeelden van speciale coronaprogrammering is gevuld. Alle voorbeelden zijn samengebracht op de website npo.nl/effect.