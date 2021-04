'Sex Tape UK' vanaf zaterdag te zien op discovery+

Zo romantisch en wellustig een relatie vaak begint, zo uitgeblust kan hij na een tijdje raken. Als er al sprake is van een actief seksleven dan is dat niet altijd naar ieders tevredenheid.

Zo blijkt uit navraag dat maar liefst twee derde van de Britse stellen ontevreden is over de seks in hun relatie. Dat kan anders dachten ze bij 'Sex Tape UK'. Het programma nodigt elke week drie stellen uit die wel wat meer spanning en spektakel kunnen gebruiken in de slaapkamer. Om ze te stimuleren wordt de stellen gevraagd om een week lang hun (seks)leven te filmen en dat vervolgens te delen met twee andere stellen en een ervaren seksuoloog. Het is pikant en confronterend om elkaars seksvideo’s te bekijken, tegelijkertijd is het wel een goede manier om dit taboe-onderwerp bespreekbaar te maken en zo te werken aan het verbeteren van dit o zo belangrijke onderdeel in een relatie.

Zo zien we in de eerste aflevering van Sex Tape UK de twintigers Aaron en Lebo, ze kennen elkaar nu een jaar, maar zijn niet tevreden over hun seksleven. Hij wil vaker dan zij wil, wat tot de nodige spanningen leidt. Bij Lindsay en Enlli zijn het vooral de dagelijkse ruzies die een remmende werking hebben op hun seksleven. Terwijl Enlli na een woordenwisseling wel behoefte heeft aan intimiteit, wil Lindsay er dan juist niks van weten. Het seksleven van Brian en Victoria kan ook wel een nieuwe impuls gebruiken. Terwijl er in het eerste jaar -naar eigen zeggen- nog de vonken vanaf spatten, kwalificeren ze hun liefdesleven nu als behoorlijk saai. Kan het delen van bedgeheimen met anderen voor nieuwe opwinding zorgen?

'Sex Tape UK', vanaf zaterdag 10 april op discovery+.