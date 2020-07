'Sergio & Axel: Van de Kaart' in Thailand

De culinaire roadtrip van Sergio en Axel start in Thailand, volgens Axel een culinair bordeel voor Sergio. Op een lokale nachtmarkt beleeft de chef een eerste cultuurshock als hij de ratten tussen de kraakverse producten ziet lopen.

Het duo ziet ook - en ruikt vooral - hoe traditionele vissaus wordt gemaakt en gaat in het Zuiden back to basics in de wijde natuur. Durven de stoere boys ook een echte Thaise tattoo te laten zetten, met een bamboestok en ijzeren pin? Tijdens de lange tocht wordt hun culinaire bromance ook nu en dan op de proef gesteld. Vooral in een oncomfortabele nachttrein, zo blijkt.

'Sergio & Axel: Van de Kaart', donderdag 16 juli om 21.00 uur op NPO 3.