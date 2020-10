Schattigste, grootste en gevaarlijkste dieren in 'Freeks Jungle School'

Foto: BNNVARA - © Ivo Borkus 2020

Wist je dat ijsberen de gevaarlijkste landroofdieren zijn? Wat is de giftigste slang ter wereld? Hoe scherp is de snavelbek van een alligatorschildpad?

In 'Freeks Jungle School' geeft prof. dr. Freek Vonk antwoord op deze en nog veel meer vragen. In zijn lab laat Freek de schattigste, grootste en gevaarlijkste dieren zien en legt hij alles uit wat je nog niet wist.

In aflevering 1 is het direct oppassen voor de vingers. Freek laat met een ananas zien hoe scherp de snavelbek van een alligatorschildpad is. Hij geeft les over de lederschildpadden en laat de kleinste maar ook de grootste soorten zien. Lederschildpadden kunnen zich snel en soepel bewegen door het water, maar zodra zij op het land komen zijn ze log en traag. Natuurlijk zijn er altijd gevaren in de natuur, dus ook voor de lederschildpadden. Ze moeten altijd oppassen voor roofdieren en kunnen zich hier goed tegen beschermen met hun sterke schild. Maar zelfs dat is in sommige gevallen niet beschermend genoeg.

In de tweede aflevering leer je alles over witte haaien. Deze dieren worden soms verkeerd begrepen: ze vallen wel eens mensen aan, maar daar zijn ze helemaal niet op uit! In aflevering drie vertelt Freek over de gevaarlijkste landroofdieren ter wereld: ijsberen. Aan de hand van een schedel vol enorme tanden en hun vlijmscherpe klauwen legt Freek uit dat deze rovers alles pakken wat ze tegenkomen, soms zelfs mensen! In aflevering vier vertelt Freek met een enorme tijgerpython om zijn nek waarom hij slangen zo magisch vindt. In zijn lab laat hij de giftigste slang van de wereld zien: de inland taipan. In de laatste aflevering laat Freek zien hoe wolven samenwerken met een uitgekiende strategie om hun prooi te vangen. Wolven komen in Nederland ook steeds vaker voor: Freek leert je hun sporen herkennen!

'Freeks Jungle School', vanaf 12 oktober om 17.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.