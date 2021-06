Schaatsfamilie Schouten in EOdoc: 'Het leven gaat niet altijd over tulpen'

Het leven van de familie Schouten draait om tulpen en topsport. Met elkaar runnen ze een groot internationaal tulpenbedrijf en kinderen Irene en Simon schaatsen op wereldtopniveau.

Als moeder Jolanda door een hersenbloeding onverwacht veel zorg en aandacht nodig heeft verandert alles. Hoe verhoudt de familie zich in deze nieuwe situatie tot elkaar, het schaatsen en het bedrijf? In de documentaire 'Het leven gaat niet altijd over tulpen' wordt het leven van de succesvolle familie Schouten geschetst in voor- en tegenspoed. Een EOdoc over onvoorwaardelijke liefde, trouw, veerkracht en mantelzorg.

De West-Friese familie Schouten uit Andijk bestaat uit vader, moeder, twee zonen en twee dochters. Het gezin barst van de plannen en ambities. Dat werpt zijn vruchten af. Ook op het gebied van sport: de jongste dochter Irene en de oudste zoon Simon gelden als grote schaatstalenten. Irene heeft op de Olympische Spelen al een medaille binnengesleept en recent de eerste Nederlandse WK titel op de 5000 meter. Bij de familie Schouten gaat het om hard werken en hard trainen.

Herseninfarct

Het gezin functioneerde lang als een goed geoliede machine waarin ieder zijn rol vervulde, met moeder Jolanda als het kloppend hart. Totdat het noodlot toesloeg en zij werd getroffen door een zwaar herseninfarct, in coma raakte en daar ernstig beschadigd uitkwam. Nu kan ze bijna niets meer en lijkt ze niet meer op de vrouw (en moeder) die ze ooit was. De dokters gaven geen cent voor haar herstel. Maar de Schoutens zouden de Schoutens niet zijn als ze het hierbij lieten zitten. Met zijn allen zorgen ze voor de vrouw die ooit voor hun allemaal zorgde. Elke vorm van vooruitgang wordt gevierd als een overwinning.

Twee jaar

Meer dan twee jaar volgde regisseur Barbara Makkinga het gezin. Een tijd waarin gigantisch geïnvesteerd werd in het tulpenbedrijf, Irene en Simon om medailles streden en de zorg voor moeder bleef.

Oer-Hollands

Margit Balogh, hoofdredacteur EOdocs: 'De documentaire 'Het leven gaat niet altijd over tulpen' is een oer-Hollands verhaal over ondernemerschap, tulpen, schaatsen en mantelzorg. Wat door de hele film ontroerend mooi vervlochten zit, is de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, het trouw blijven aan elkaar in voor- en tegenspoed, als partner en als gezin.'

'Schaatsfamilie Schouten in EOdoc: 'Het leven gaat niet altijd over tulpen'', maandag 7 juni om 20.00 uur op NPO 2.