SBS6 presenteert vanaf maandag 'Lang Leve de Liefde XL'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2021

Het datingprogramma 'Lang Leve de Liefde' is sinds de start in 2020 een succes. Niet alleen qua kijkcijfers: het programma leverde tot nu toe al 37 liefdeskoppels op, en er is zelfs een huwelijk aangekondigd.

Daarom zendt SBS6 vanaf 15 februari - naast de dagelijkse afleveringen - een extra lange uitzending uit op de maandagavond.

Het concept blijft hetzelfde. De redactie doet er alles aan om de perfecte match te vinden. Ze kijken elkaar voor het eerst in de ogen als ze over de drempel van het appartement stappen. Ze krijgen 24 uur voor de eerste indruk. Na dit etmaal mogen ze ervoor kiezen om de date stop te zetten en het appartement te verlaten. Blijven mag ook: in dat geval kan de date tot maximaal vijf dagen duren. Na vijf dagen is het liefdesexperiment geslaagd en is er een match!

René Oosterman, zendermanager SBS6: ''Lang Leve de Liefde' is de best scorende titel in de vooravond sinds jaren en is ook al aan meerdere landen verkocht, zoals Zweden, België en Engeland. De behoefte onder vrijgezellen om iemand te vinden waar je misschien wel samen mee oud kunt worden, was het afgelopen jaar misschien wel groter dan ooit. De aanmeldingen blijven binnenstromen. 'Lang Leve de Liefde XL' lag dan ook voor de hand.'

Opgeven voor 'Lang Leve de Liefde' kan nog steeds, via sbs6.nl/langlevedeliefde. Alle leeftijden zijn welkom. Gescheiden, weduwnaar, student, dertiger of al met pensioen: het maakt niet uit! Het is ook mogelijk om iemand anders op te geven.

'Lang Leve de Liefde XL' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties in co-productie met ITV Studios Netherlands.

'Lang Leve de Liefde XL', wekelijks vanaf maandag 15 februari om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.