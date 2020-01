SBS6 komt met nieuwe spelshow: 'Mensenkennis'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Een overspelige echtgenote vraagt een meisje dat ze niet kent, om voor haar te liegen - gaat ze erin mee of niet? Een man bestelt een ijsje en voordat de verkoopster het aan hem geeft, likt ze eraan. Neemt de man het ijsje aan of niet?

In de nieuwe spelshow 'Mensenkennis' krijgt een honderdkoppig publiek de ene na de andere candid camera situatie te zien. In deze bijzondere, opmerkelijke en vooral grappige filmpjes zijn nietsvermoedende mensen in de meest onmogelijke situaties gebracht. Hoe gaan ze om met de dilemma’s waarmee ze worden geconfronteerd? Het is aan het honderdkoppig publiek om te voorspellen hoe het afloopt. 'Mensenkennis' staat onder leiding van Kim-Lian van der Meij.

De honderd publieksleden zijn samen 10.000 euro waard. Elke video die ze te zien krijgen, wordt op een cruciaal moment gepauzeerd: het publiek moet nu inschatten hoe de situatie afloopt. Alleen de publieksleden die de uitkomst goed voorspellen, mogen door naar de volgende ronde. Hoe minder mensen er overblijven, hoe meer geld er aan het einde te winnen is! Wie beschikt over de meeste mensenkennis en gaat met een mooie geldprijs naar huis?

'Mensenkennis' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'Mensenkennis', wekelijks vanaf vrijdag 24 januari om 20.30 uur bij SBS6.