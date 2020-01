SBS6 en Radio 10 supporters van 15de editie van Alpe d'HuZes

Op donderdag 4 juni 2020 beklimmen duizenden deelnemers de Alpe d'Huez. Onder het motto 'opgeven is geen optie' fietsen zij de Hollandse berg omhoog, met het doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Johnny de Mol nam vorig jaar deel aan het evenement Alpe d’HuZes en werd diep geraakt door de verhalen en de saamhorigheid van de deelnemers. Geïnspireerd door deze helden heeft Johnny het initiatief genomen om met SBS6 en Radio 10 de 15de editie van Alpe d’HuZes te omarmen.

Johnny de Mol: 'Voor het programma 'Down met Johnny' was ik deze zomer bij Alpe d’HuZes en zag hoe de mensen alles op alles zetten om boven te komen, soms in tranen, stoempend en zelfs lachend. Dat heeft zo’n diepe indruk op mij gemaakt. Iedereen kent wel iemand die op een manier geraakt is door die verschrikkelijke ziekte. Op mijn manier probeer ik komende editie met SBS6 en Radio 10 een bijdrage te leveren, door de verhalen van deze helden te delen.'

De derde jubileumeditie van Alpe d’HuZes vindt plaats van zondag 31 mei tot zaterdag 6 juni 2020. Het hoogtepunt van deze week is op 4 juni wanneer de deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez proberen te beklimmen. Met deze inspanning proberen de deelnemers zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker en naar de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

SBS6 en Radio 10 zullen in aanloop naar en tijdens het evenement een platform bieden voor de bijzondere en aangrijpende verhalen van de deelnemers. Johnny de Mol volgt het evenement op locatie en de verhalen van de helden staan centraal in de verslaggeving. De invulling en programmering van het supporterschap van SBS6 en Radio10 wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Alpe d’HuZes 2020

Sinds de eerste editie van Alpe d’HuZes is ruim 174 miljoen euro opgehaald voor kwalitatief hoogwaardig, relevant en baanbrekend kankeronderzoek. Elke gedoneerde euro van de deelnemers, sponsoren en donateurs komt direct en volledig ten goede van wetenschappelijk kankeronderzoek. Aanmelden voor deelname aan Alpe d’HuZes 2020 is nog mogelijk, via www.opgevenisgeenoptie.nl/hoe-word-ik-deelnemer.