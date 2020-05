Samenwerking Talpa Network en Jumbo voor 'Wat Eten We?' uitgebreid

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2019

Voor het vierde seizoen van 'Wat Eten We?' hebben Jumbo, hun strategisch partner UM en Talpa Network de handen ineen geslagen om daarmee nog meer inspiratie voor een heerlijke maaltijd te kunnen bieden aan een breder Nederlands publiek.

Dankzij de inzet van Net5 en LINDA. wordt het kookprogramma 'powered by LINDA.' en daarmee aangesloten op het Talpa Vrouwen Netwerk; een unieke combinatie van platformen om vrouwen in Nederland te bereiken.

Het cross-mediale platform 'Wat Eten We?' is door de vernieuwde samenwerking verder uitgebreid. De kookvideo’s, recepten en boodschappenlijstjes worden niet meer alleen via tv, Jumbo.com en Smulweb.nl gedeeld, maar ook via de platformen van LINDA.nl. en Net5. Hierbij worden zowel de offline als de online en social media kanalen van alle merken ingezet, waardoor een nog breder publiek kan worden bereikt.

In het nieuwe seizoen van 'Wat Eten We?', met foodie en thuiskok Jet van Nieuwkerk als gezicht, ligt de focus op lekkere, makkelijke en gevarieerde gerechten met een twist. Vanaf dinsdag 5 mei is er dagelijks een uitzending rond 17.10 uur bij Net5 en alle afleveringen zijn bovendien terug te kijken op KIJK.nl.

Roy van Keulen, Executive Director Marketing Jumbo: 'We zijn heel blij met deze vernieuwde samenwerking en de aanvullende mogelijkheden die de verschillende platformen van Talpa Network ons bieden. Door de kanalen van deze merken te combineren met die van Jumbo en Smulweb.nl creëren we echt een cross-mediale samenwerking om de Nederlander te helpen met het antwoord op de vraag 'wat eten we vandaag?'.

Allard Ruyl, CEO Talpa Network Media Solutions: 'Deze mooie samenwerking met Jumbo laat zien welke mogelijkheden het netwerkeffect van Talpa Network kan bieden om specifieke doelgroepen te bereiken. We hebben onze samenwerking met Jumbo uitgebreid door de aansluiting van het Talpa Vrouwen Netwerk. Zo combineren we creativiteit met een groot cross-mediaal bereik op de gekozen touchpoints en kunnen we de doelgroep van Jumbo niet alleen bereiken, maar hen ook relevante content bieden.'