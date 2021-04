Ryanne van Dorst spot ufo's, wordt ingewijd als heks en gaat ghost hunten in nieuw programma 'Het Alternatief'

De wereld wankelt. Onze planeet wordt geteisterd door klimaatverandering, massaconsumptie en een pandemie. Ondertussen willen we allemaal verandering, maar waar begint dat?

In 'Het Alternatief' bezoekt Ryanne van Dorst mensen die hebben gekozen voor een ander bestaan en dompelt zich volledig onder in hun levens. Zo wordt ze door Oriana ingewijd als heks, neemt Quinten haar mee ufo's spotten en visualiseert ze met deathfluencer Claudia haar eigen dood. Wat kan Ryanne leren van hun manier van denken en leven? En verandert het haar kijk op de wereld en haar eigen leven? Met een open blik gaat Ryanne op onderzoek uit en reflecteert op een scherpe en eerlijke manier op alles wat ze ervaart.

Ryanne: 'Ook bij mij kwamen de muren het afgelopen jaar op me af, en heb ik m'n leven en de toekomst onder de loep gelegd. Ik begon me af te vragen of er misschien niet andere manieren zijn om met elkaar en met de wereld om te gaan. In 'Het Alternatief' dompel ik me onder in andere levensopvattingen in de hoop daar wat van te kunnen leren en mee te nemen naar huis.'

In de eerste aflevering ontmoet Ryanne Oriana en Anke. Oriana is heks en gelooft dat alles een ziel heeft. Daardoor voelt ze een constante aanwezigheid van energieën en geesten. Zo ook bij Ryanne, die onverwachts haar overleden oma op bezoek krijgt. Ook wordt Ryanne door haar ingewijd als heks. En waar Oriana in de natuur leeft, leeft Anke van de natuur. Ze heeft de afgelopen vier jaar nauwelijks gegeten, omdat ze haar energie uit 'Prana' haalt. Oftewel: lucht en licht geven haar energie. Ryanne ervaart hoe het is om te leven zoals Anke, en drinkt, net als Anke altijd doet om zich te hydrateren, haar eigen urine op. In de tweede aflevering gaat Ryanne op bezoek bij Margriet en Quinten. Ze maken zich allebei zorgen over de staat van de aarde, maar ze zien ieder een eigen oplossing. Margriet noemt zichzelf een radicale Christen en onderneemt actie in naam van Jezus. Ryanne gaat mee protesteren en volgt Margriet ook naar Duitsland, waar ze voor de rechter moet verschijnen voor een eerdere actie. Hiervoor hangt haar een gevangenisstraf van een paar maanden boven het hoofd. En Quinten gelooft daarentegen dat buitenaards leven ons vroeg of laat komt redden. Ryanne stelt zich wagenwijd open voor contact met het buitenaardse en zal uiteindelijk ook meegaan met een ufo spot sessie. Ze horen geluiden en zien lichtflitsen, maar zijn het echt aliens?

De vierdelige serie 'Het Alternatief' is vanaf 6 april elke dinsdag om 21.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.