Rutger Castricum is chauffeur van lijsttrekkers in 'De Hofkar'

'De Hofkar' gaat weer de weg op! In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart chauffeert presentator Rutger Castricum lijsttrekkers in zijn taxi door het land en gaat hij het gesprek aan over prangende verkiezingsthema's en hun persoonlijk leven.

De passagiers die op de achterbank plaatsnemen zijn o.a. Lilianne Ploumen (PvdA), Wopke Hoekstra (CDA), Farid Azarkan (DENK), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Thierry Baudet (Forum voor Democratie), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Lilian Marijnissen (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Joost Eerdmans (JA21).

Rutger en zijn passagier gaan tijdens de rit geen enkel onderwerp uit de weg. Niet alleen het politieke wel en wee komt langs, ook praten de lijsttrekkers over hun drijfveren om in de politiek actief te zijn en hun persoonlijk leven. Hoe ontspant de politicus zich buiten het Binnenhof? En wat stal Kees van der Staaij in zijn jeugd?

'De Hofkar' is aangepast en volledig coronaproof gemaakt. Rond de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 reed Rutger Castricum ook al een aantal politieke kopstukken door het land. Zo zaten PvdA-leider Lodewijk Asscher, CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma en SP-leider Lilian Marijnissen naast Rutger op de bijrijdersstoel.

'De Hofkar' wordt geproduceerd door Tuvalu Media en wordt vanaf woensdag 3 maart uitgezonden om 22.10 uur op NPO 2 (na 'Nieuwsuur'). Het seizoen bestaat uit 10 afleveringen van elk 12 minuten.