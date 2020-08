Ruben Nicolai op zoek naar familieverhalen achter niet geclaimde erfenissen in 'De Erfgenaam'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Elk jaar overlijden er honderden mensen die een erfenis nalaten waarvan de erfgenaam niet gevonden wordt. In het nieuwe RTL-programma 'De Erfgenaam' gaat Ruben Nicolai op zoek naar de familieverhalen die achter deze onbekende nalatenschappen schuilgaan.

Tijdens zijn wereldwijde zoektocht naar de rechtmatige erfgenaam legt hij bijzondere familiegeschiedenissen bloot.

De kijker volgt Ruben zes weken lang tijdens zijn zoektocht die hem de wereld over leidt. Welke keuzes maakt hij en op welke bijzondere plekken komt hij terecht? Komt het geld uiteindelijk bij de rechtmatige erfgenaam en wat is het verhaal achter deze erfenis, erflater en erfgenaam? Ruben wordt hierbij ondersteund door erfrechtspecialist Klaas Zondervan.

Ruben Nicolai: 'In 'De Erfgenaam' probeer ik voordat de verjaringstermijn van 20 jaar verstrijkt en waarna de erfenis vervalt en het geld in de staatskas verdwijnt, het geld bij de rechtmatige erfgenaam te krijgen. Tijdens deze speurtochten kwamen we langs ontroerende, grappige en aangrijpende verhalen en precies zulke mensen. Meer dan eens bleek; ieder huisje heeft z’n kruisje en af en toe hadden we een happy end waar Disney jaloers op zou zijn.'

In de eerste aflevering van 'De Erfgenaam' gaat Ruben op zoek naar een erfgenaam die recht heeft op een geldbedrag van ruim 13.000 euro. Tijdens zijn zoektocht doet Ruben een reeks ontdekkingen die hem op het spoor brengen van de rechtmatige eigenaar. Echter lijkt deze persoon al jaren spoorloos verdwenen te zijn. Lukt het Ruben om toch de gelukkige te vinden en de erfenis te overhandigen?

'De Erfgenaam' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland en is vanaf dinsdag 1 september om 21.25 uur te zien bij RTL 4.