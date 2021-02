'RTL Nieuws' en 'Jinek' slaan handen ineen op weg naar Tweede Kamerverkiezingen

Over anderhalve maand gaat Nederland naar de stembus en de politieke partijen maken zich op voor misschien wel de belangrijkste en meest boeiende strijd om de kiezer in tijden.

De makers van 'RTL Nieuws' en 'Jinek' zorgen er in een unieke samenwerking voor dat de RTL-kijkers geen minuut hoeven te missen: het 'RTL Verkiezingsdebat' op zondag 28 februari, de talkshow 'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer' op werkdagen en de climax op woensdag 17 maart: 'RTL De Uitslagenavond'.

'RTL Verkiezingsdebat'

Op zondagavond 28 februari maken zes lijsttrekkers hun opwachting in het 'RTL Verkiezingsdebat', traditioneel het eerste live tv-debat op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen. Zes partijen gaan onder leiding van politiek verslaggever Frits Wester en RTL Nieuws presentatrice Jetske Schrijver met elkaar in debat op de thema’s klimaat, diversiteit en corona-aanpak. De voor- en nabeschouwing van het 'RTL Verkiezingsdebat' is in handen van Eva Jinek. Vanuit Studio Plantage bespreekt zij de verwachtingen en inzichten van het debat met haar gasten en schakelt ze live met de debaters in het Amsterdamse Felix Meritis. Ook op de site, in de app en op de socials van 'RTL Nieuws' is alles te volgen en neemt RTL Nieuwspresentator Antoin Peeters de kijkers mee achter de schermen van het debat.

'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer'

Van maandag 8 maart tot en met donderdag 18 maart komen 'Jinek' en 'RTL Nieuws' iedere werkdag met een gezamenlijke talkshow op het vaste tijdstip van 'Jinek' tussen 22.00 en 23.25 uur. Alle belangrijke lijsttrekkers en politici komen langs. Samen met de politiek verslaggevers van 'RTL Nieuws' - Floor Bremer, Marieke van de Zilver, Fons Lambie en Frits Wester- en de vaste politiek commentatoren van Jinek, bespreekt Eva Jinek alle ins en outs van de verkiezingen met haar gasten. RTL Nieuwspresentatoren Pepijn Crone en Antoin Peeters wisselen elkaar af als duiders van alle feiten en cijfers en bespreken de onderzoeken en peilingen die worden gehouden onder de Nederlandse kiezers. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda volgt het laatste campagnenieuws. En RTL Nieuwsverslaggevers Sander Paulus en Robin van Hijfte gaan in het land in gesprek met de kijker. Naast alle feitelijke ontwikkelingen is er in de show ruimte voor persoonlijke gesprekken en analyses en wordt elke uitzending afgesloten met een vrolijke noot in de vorm van cabaret.

'RTL De Uitslagenavond'

Op woensdag 17 maart komt alles samen in een spannende, avondvullende show waarin de kijker de uitslagen van deze historische verkiezingen van minuut tot minuut kan volgen. Vanaf 18.00 uur al bij 'RTL Nieuws', 'Editie NL' en 'RTL Boulevard' en vanaf 20.30 uur in 'RTL De Uitslagenavond'. Eva Jinek en Fons Lambie voeren het gesprek aan tafel en Antoin Peeters duidt alle cijfers en ontwikkelingen die gedurende de avond binnenkomen. Tussendoor wordt er live geschakeld met (politiek) verslaggevers van 'RTL Nieuws', zij volgen de uitslagen op diverse locaties in het land.

Naast deze drie speciale producties verslaat RTL de strijd om de kiezer uiteraard ook in de vaste actualiteitenprogramma’s op tv en online: 'RTL Nieuws', 'Editie NL', 'RTL Boulevard' en bij RTL Z.

Volg de verkiezingen op de voet bij RTL:

'RTL Verkiezingsdebat'

Zondag 28 februari om 21.15 uur live bij RTL 4 en online via de site, app en socials van 'RTL Nieuws'.

'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer'

Maandag 8 maart tot en met donderdag 18 maart iedere werkdag om 22.00 uur live bij RTL 4.

'RTL De Uitslagenavond'

Dinsdag 17 maart om 20.30 uur live bij RTL 4 en online via de site, app en socials van 'RTL Nieuws'.