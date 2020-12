'RTL Exclusief' wordt satirische talkshow! Beau start met eindejaarsspecial!

Foto: © RTL4 - William Rutten

Op woensdag 30 december blikt Beau van Erven Dorens terug op het afgelopen jaar in het nieuwe satirische programma 'RTL Exclusief', de eindejaarsspecial. In deze vrolijke talkshow geeft Beau met zeer bijzondere gasten een verrassende blik op het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. De drie gasten zijn nu bekend; Hare Majesteit Koningin Máxima, premier Mark Rutte en voetbalanalist Johan Derksen.

Met deze drie zeer gewaardeerde gasten neemt Beau de hoogte- en dieptepunten door van het jaar 2020, dat door de coronacrisis de geschiedenisboeken in zal gaan als een uiterst bewogen jaar. Beau bespreekt de coronacrisis met premier Rutte, met koningin Máxima evalueert hij de veel besproken Griekse herfstvakantie van de Oranjes en met Johan Derksen kijkt hij terug op de VI-rel van afgelopen zomer.



Want alles kan en niets blijft onbesproken in 'RTL Exclusief'.



Beau gaat zoomen met Diederik Gommers. De IC-baas werd het afgelopen jaar een graag geziene gast aan de talkshowtafels, mede door zijn samenwerking met Famke Louise en zijn Instagram account. Martien Meiland mag natuurlijk niet ontbreken in deze eindejaarsspecial en door de persconferenties van Mark Rutte werd doventolk Irma Sluis een nationale bekendheid. Beau zet haar op een speciale manier in het zonnetje.



En als het technisch allemaal lukt, gaat Beau op verzoek van Johan Derksen ook live schakelen met de Hemel. Want Johan Derksen wil een goede vriend heel graag nog een keer spreken. En Beau heeft exclusief de hand weten te leggen op beelden van de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek.



Door gebruik te maken van de modernste technieken kruipen cabaretiers Martine Sandifort, Remko Vrijdag en Kasper van Kooten in de rol van respectievelijk koningin Máxima, premier Mark Rutte en voetbalanalist Johan Derksen.



'RTL Exclusief Eindejaarsspecial' is op woensdag 30 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Vanaf 3 januari is Beau van Erven Dorens elke zondagavond te zien bij RTL 4 met 'RTL Exclusief'.





