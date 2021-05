RTL Boulevard viert 50ste verjaardag Koningin Máxima met special 'RTL Boulevard: Máxima 50 jaar'

De 50ste verjaardag van Koningin Máxima laat 'RTL Boulevard' niet zomaar voorbijgaan. Om stil te staan bij deze feestelijke gebeurtenis brengt 'RTL Boulevard' op zondag 16 mei om 21.25 uur de special 'RTL Boulevard: Máxima 50 jaar' bij RTL 4. De special wordt gepresenteerd door Bridget Maasland en Luuk Ikink.

Niet alleen Bridget en Luuk vieren de koninklijke verjaardag. Royalty experts Justine Marcella en Marc van der Linden duiken in het leven in van onze koningin. Van haar jeugd tot haar rol als meest populaire lid van het Koninklijk Huis. Fashion deskundige Nikkie Plessen en beauty deskundige Leco van Zadelhoff nemen Máxima’s geweldige koninklijke verschijning door de jaren heen nog eens onder de loep. Met Argentijnse Máxima-watchers praten we over haar jeugd op het platteland van Argentinië en hoe Argentinië doorsijpelt in de opvoeding van de drie prinsessen. Job Cohen vertelt hoe hij gevraagd werd voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk. De man die het sprookjeshuwelijk van Máxima ernstig verstoorde vertelt eindelijk zijn verhaal. En wat vinden ze thuis op het paleis eigenlijk van hun persiflages in onder andere Lucky TV? Martine Sandifort en Sander van de Pavert praten over 'hun' Máxima.

'RTL Boulevard: Máxima 50 jaar', zondag 16 mei om 21.25 uur bij RTL 4.