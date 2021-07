'RTL Boulevard' en 'Humberto' vanavond volledig in teken van Peter R. de Vries

De aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries beroert het land. Woensdagavond staat zowel 'RTL Boulevard' als 'Humberto' volledig in het teken van Peter R. de Vries.

De 64-jarige misdaadverslaggever vecht nog steeds voor zijn leven. Sinds de persconferentie van de politie van Amsterdam zijn er geen nieuwe updates over zijn gezondheid vrijgegeven. In een gezamenlijke verklaring spreken RTL Nederland, Fremantle en het team van 'RTL Boulevard' van een onbeschrijfelijk laffe daad.



'RTL Boulevard' maakt vanavond een nieuwe uitzending, zoals Peter R. de Vries het zelf zou verwachten. RTL 4 laat weten dat de uitzending niet onderbroken wordt door reclameblokken. De hele uitzending, net zoals die van Humberto Tan in de late avond, zal in het teken staan van Peter R. de Vries.