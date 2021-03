RTL 4 schrapt uitzending met Bilal Wahib na onderzoek zedenpolitie. Ook BNNVARA grijpt in!

Geen 'Rooijakkers over de Vloer' met 'Mocro Maffia'-acteur Bilal Wahib vanavond op RTL 4. Volgens De Telegraaf schrapt de zender de uitzending na een onderzoek van de zedenpolitie. Tijdens een livestream op Instagram had de acteur een minderjarige jongen gevraagd om zijn geslachtsdeel te tonen.

Dinsdagavond streamden acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud live via hun social media. Op bepaald moment moedigde Bilal een minderjarige jongen aan om zijn geslachtsdeel te tonen.



RTL laat weten 'enorm geschrokken' te zijn van die videofragmenten die circuleren. 'In de tussentijd hebben we besloten de uitzending van Rooijakkers over de vloer van vanavond, waar Bilal Wahib in te zien is, te vervangen door een andere aflevering. Wanneer de aflevering met Bilal te zien zal zijn, is nog niet bekend', aldus RTL in De Telegraaf.



Ondertussen meldt NOS dat er een 22-jarige man is aangehouden en dat dit vermoedelijk Bilal Wahib is. Zowel leeftijd als woonplaats komen overeen. Het onderzoek draait om het maken en verspreiden van kinderporno.





Bilal Wahib maakte voor BNNVARA ook het kinderprogramma 'Teenage Boss'. In een reactie keuren BNNVARA en NPO Zapp de feiten ten zeerste af. Op dit moment probeert de omroep in contact te komen met de betrokkenen, stelt een woordvoerder.



'Teenage Boss' was al afgelopen. Maar BNNVARA heeft beslist om de herhalingen per direct uit het uitzendschema te halen.