RTL 4 schrapt 'RTL Boulevard' wegens ernstige dreiging. Studio in Amsterdam ontruimd!

Er komt vanavond geen uitzending van 'RTL Boulevard' op RTL 4. De uitzending is geschrapt, vanwege een ernstige dreiging. Dat meldt RTL Nieuws.

De dreiging is zo ernstig dat de studio van 'RTL Boulevard' in Amsterdam meteen ontruimd werd. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat er informatie binnenkwam over een dreiging tegen 'RTL Boulevard'. De redactie nam geen enkel risico en beliste om vanavond niet live uit te zenden uit de studio aan het Leidseplein.



'Er worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen bij de studio op het Leidseplein", zegt de woordvoerder aan RTL Nieuws. Details over de dreiging zijn niet bekend. Volgens RTL Nieuws gaat het over een serieuze dreiging vanuit de georganiseerde misdaad.

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten nadat hij te gast was in de studio van 'RTL Boulevard'. De 64-jarige de Vries vecht nog steeds voor zijn leven.

Herhaling eerbetoon Peter R. de Vries

Geen live uitzending dus vanavond. RTL besliste om het eerbetoon aan Peter R. de Vries van afgelopen woensdag te herhalen. Voor de verdere uitzendingen is nog geen duidelijkheid. 'Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles.', laat RTL Nederland weten in een statement.