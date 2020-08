RTL 4 klaar voor de start van het elfde seizoen van 'Holland's Got Talent'

Foto: © RTL Nederland

De opnames van het elfde seizoen van 'Holland's Got Talent' zijn gestart! In de jury zitten dit seizoen: Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw. Daarnaast is presentator Humberto Tan weer van de partij. Nederland is het eerste land in Europa dat 'Got Talent' opneemt in coronatijd.

In 10 afleveringen wordt duidelijk wie zich de winnaar van ‘Holland’s Got Talent 2020’ mag gaan noemen. In de talent show gaan de meest uiteenlopende acts hun best doen om de jury overtuigen dat zij de beste zijn. Van moderne dans door twee tieners, een zanger die nog nooit voor publiek heeft opgetreden, tot poppenspelers, een jonge illusioniste, cabaretiers en nog veel meer andere opvallende acts die je alleen bij Holland’s Got Talent ziet. Met publiek dat, vanuit een andere theaterzaal, live meekijkt naar de acts in de studio, belooft dit een extra bijzonder seizoen te worden. Hun reacties zijn te zien in de studio via videowalls achter de jury.



Humberto Tan: 'Holland’s Got Talent is de leukste en meest veelzijdige talentenshow van de Nederlandse televisie! Vorig seizoen heb ik mijn gouden buzzer niet gebruikt, maar dit seizoen wél! En dat zegt wel iets over dit seizoen… Wat? Gewoon kijken!'



‘Holland’s Got Talent’ vanaf zaterdag 29 augustus iedere zaterdagavond om 20.00 uur bij RTL 4.

