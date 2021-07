RTL 4 eert hele avond overleden Peter R. de Vries

Het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries komt hard aan bij de collega's van RTL en het team van 'RTL Boulevard'. 'Een onbeschrijfelijk verlies', klinkt het. RTL 4 staat vanavond volledig in het teken van Peter R. de Vries.

Uit naam van Sven Sauvé, Peter van der Vorst en Georgette Schlick namens RTL Nederland, Fremantle Nederland en de collega’s van 'RTL Boulevard' een statement na het overlijden van Peter R. de Vries:



'Dit is een onbeschrijfelijk groot verlies. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren.

En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht. Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook.



Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan.



Peter is voor altijd in ons hart.'



RTL 4 vanavond volledig in het teken van Peter R. de Vries

De uitzending van 'RTL Boulevard' vanavond om 18.30 uur staat volledig in het teken van de persoon Peter, zijn leven en zijn werk, waarmee hij een onuitwisbare indruk achterlaat. 'RTL Boulevard' verzorgt tevens rond 20.00 uur een extra uitzending. RTL 4 zendt rond 20.30 uur een in memoriam uit en aansluitend staat 'Humberto' in het teken van Peter. Er is bij RTL 4 geen reclame te zien vanavond.