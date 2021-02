Roos Schlikker versterkt presentatieteam 'De 5 Uur Show'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Vanaf woensdag 17 februari maakt Roos Schlikker deel uit van het vaste presentatieteam van 'De 5 Uur Show', naast de vertrouwde presentatrices Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo. 'De 5 Uur Show' is iedere doordeweekse dag te zien bij SBS6.

Roos Schlikker is geen onbekende voor 'De 5 Uur Show'. Ze schoof al regelmatig aan als 'sidekick' van Brecht en Carolina en was hun vaste 'back-up' bij ziekte en verlof. Tijdens het draaien van proefafleveringen was iedereen heel enthousiast over haar presentatie, waardoor Roos nu de nieuwe aanwinst in het vaste team wordt.

Roos Schlikker is een bekende journalist, columnist en schrijver. Over haar nieuwe rol bij 'De 5 Uur Show' zegt ze: 'Samen onderzoeken we aan de hand van de actualiteit wat er leeft in de samenleving. Ik vind het heerlijk om dieper in een onderwerp te duiken waardoor de verhalen intenser en persoonlijker worden. Ik ben blij dat ik binnen dit team mag presenteren.'

'De 5 Uur Show' wordt mede mogelijk gemaakt door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij). Dankzij 3,6 miljoen deelnemers schenken zij jaarlijks ruim 500 miljoen euro aan ruim 250 goede doelen en culturele organisaties. Binnen het programma is aandacht voor onderwerpen waar deze goede doelen en culturele organisaties mee bezig zijn. 'De 5 Uur Show' wordt live uitgezonden vanuit de studio in het pand van de Goede Doelen Loterijen.

'De 5 Uur Show' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'De 5 Uur Show', dagelijks van maandag tot en met vrijdag om 16.55 uur bij SBS6 en terug te zien op KIJK.nl.