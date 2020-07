Romy Monteiro & Kees Tol presenteren nieuw muziekprogramma

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2020

De vooravond van NPO 1 wordt deze zomer n groot feest met het gloednieuwe muziekprogramma 'De Hit Kwis'. In deze aanstekelijke vrolijke muziekkwis, gepresenteerd door Romy Monteiro en Kees Tol, draait alles om het zo snel mogelijk raden van zoveel mogelijk hits.

De gezelligste meezingers, grootste hits, populairste en vrolijkste zomer nummers wisselen elkaar in hoog tempo af waardoor thuis meespelen, dansen en zingen onvermijdelijk is. 'De Hit Kwis' is vanaf 27 juli dagelijks om 19.00 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Er zijn drie kandidatenduo’s en drie spelrondes waarbij elke ronde een koppel afvalt. Het snelst spelende team met de grootste muziekkennis blijft uiteindelijk over en mag onder leiding van Kees en Romy de finale spelen. Wie herkent het snelst de BeeGees, Beyoncé of Bruno Mars? Welke team heeft zijn zenuwen het best onder controle? Uiteindelijk draait het allemaal om één vraag: Welk kandidatenduo weet zoveel mogelijk titels en artiesten van de grote hits te raden en mag zich de grootste muziekkenner van die aflevering noemen?

'De Hit Kwis', vanaf 27 juli dagelijks om 19.00 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.