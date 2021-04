Robin Borneman wint 'We Want More'

Singer-songwriter Robin Borneman is de overtuigende winnaar van de zangwedstrijd 'We Want More'. In de finale bracht de Brabander met zijn unieke stemgeluid een ode aan zijn vader, met een eigen versie van Di-rect's Soldier On. Robin won het megabedrag van 100.000 euro.

Ook in het tweede seizoen van 'We Want More 'was het zangniveau enorm hoog. De kijker werd getrakteerd op een variëteit aan muziekstijlen: van opera, country, pop en het Franse chanson tot Nederlandstalig, folk en musical.

In de finale streden tien kandidaten om de hoofdprijs: een bedrag van 100.000 euro en een jaar lang de beschikking over een auto. Aan het eind van de avond zaten operazangeres Helene, tribute band Queen Must Go On, popzangeres Patricia, belofte van het Nederlandse lied Senna en folkzanger Robin op de felbegeerde hotseats. Met maar liefst vijf tienen van de vakjury, stond Robin toen al bovenaan het scorebord. Vervolgens was het aan de honderdkoppige thuisjury om hún winnaar uit te roepen. Met megahoge cijfers roemde de jury Robin om de artiest die hij overduidelijk is. André Hazes vond hem zelfs de beste deelnemer van 'We Want More' tot nu toe. Senna eindigde als tweede en ging naar huis met 25.000 euro, Patricia werd derde en ontving 10.000 euro.

Robin: 'Het is echt onwerkelijk. Ik ben zo dankbaar! Die vijf tienen en nu dit… het is absurd. Ik ben zo blij dat ik voor dit programma heb gekozen. Ik vind het commentaar van de jury heel constructief, echt gericht op de muziek. Iedereen kan hier zijn wie hij is. Wat ik met het geld ga doen? Ik ga eerst mijn spaarrekening aanvullen en dan ga ik een toer organiseren in Californië. Ik heb daar een vriend met een agent die al jaren roept dat ik naar Amerika moet komen.'

'We Want More' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties in coproductie met ITV Studios. De finale terugkijken kan via KIJK.nl.