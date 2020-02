Richard Hammond bekijkt de grootste bouwwerken ter wereld

Discovery pakt het groter aan dan ooit. Niemand minder dan Richard Hammond gaat op zoek naar de grootste machines en bouwwerken ter wereld.

Denk aan een treintunnel van 55 kilometer, een toren van bijna een kilometer en de grootste autofabriek op aarde waarin elke 16 seconden een auto van de band rolt. In de nieuwe serie 'Richard Hammond's BIG' neemt hij een kijkje achter de schermen om de techniek en werking van deze mega-bouwwerken te achterhalen. Hoe ga je als engineer te werk als je zulke grote projecten moet voltooien? Waar begin je? Met welke natuurkrachten moet je rekening houden? En hoe breng je het allemaal op zijn plaats?

Toch is dit geen doorsnee techniekprogramma. Wie Richard kent, weet dat hij de wetenschap het liefst wil doorgronden door het zelf te ervaren. Dus bestuurt en beklimt hij de grote monsters om eigenhandig hun geheimen te ontdekken. Zo neemt hij in Rotterdam plaats in een van de kranen die de containers laden en lossen van een van de grootse containerschepen ter wereld: de Marie Maersk (capaciteit: 18.000 zeecontainers!). Ook voert hij per aflevering een serie waanzinnige experimenten uit die laten zien dat het vooral de kleine zaken zijn die het grote mogelijk maken. The bigger the better! Dat geldt zeker voor deze nieuwe grootse serie.

'Richard Hammond's BIG'' is vanaf dinsdag 11 februari tot en met dinsdag 7 april om 20.30 uur te zien bij Discovery. Op Dplay kan elke aflevering 7 dagen vooruit worden bekeken. De eerste aflevering is vanaf 4 februari te zien.

Afleveringen:

1 - World’s Biggest Car Factory – dinsdag 11 februari om 20.30 uur

Richard Hammond bezoekt de gigantische Volkswagen-fabriek in Duitsland die de afmetingen heeft van een klein land (het is zelfs drie keer zo groot als Monaco!). De 63.000 werknemers plus 4.200 robots zorgen ervoor dat er jaarlijks 800.000 auto’s worden geproduceerd. Dat is één nieuwe auto om de 16 seconden! Richard fietst rond in de enorme fabriekshallen en leert hoe slimme technieken deze waanzinnige productie mogelijk maken.

2 - Super Galaxy – dinsdag 18 februari om 20.30 uur

Richard Hammond vliegt mee met het allergrootste vrachtvliegtuig ter wereld: de C-5M Super Galaxy. Richard krijgt de vlucht van zijn leven tijdens het transport van zware militaire voertuigen, waarbij onderweg getankt wordt – hoog in de lucht boven Noord-Amerika! Terug aan de grond bekijkt hij de bijzondere techniek van dit vliegende monster.

3 - Austria’s Mega Dam – dinsdag 25 februari om 20.30 uur

Richard Hammond onderzoekt een van de grootste technische bouwwerken ter wereld: de Kölnbrein Dam in de Oostenrijkse Alpen. Hij komt erachter dat dit meer is dan gewoon een stenen watermuur: via een geheime lift komt hij terecht in een wirwar van tunnels en leert hij hoe deze dam elektriciteit opwekt om een hele stad een week lang van energie te voorzien.

4 - The Marie Maersk – dinsdag 3 maart om 20.30 uur (Rotterdam)

Richard Hammond gaat aan boord van een van de grootste bewegende objecten ter wereld: het vrachtschip de Marie Maersk. Dit drijvende kolos kan maar liefst 18.000 zeecontainers tegelijk vervoeren, wat op kan lopen tot een totale waarde van 400 miljoen euro aan goederen. Richard duikt onder meer de machinekamer in en begeeft zich letterlijk in de motor die dit kwart miljoen ton wegende schip voortstuwt. In Rotterdam gaat hij van boord en helpt hij mee met het laden en lossen van de containers.

5 - World’s Longest Railway Tunnel – dinsdag 10 maart om 20.30 uur

Richard Hammond duikt alweer de Alpen in, ditmaal om een van de langste treintunnels te bekijken. De 55 kilometer lange Brenner-basistunnel is nog in aanbouw en de opening staat voor 2025 gepland. Dat geeft Richard de unieke kans om mee te kijken hoe er letterlijk in de berg geboord wordt. Ook helpt hij mee om rotsen op te blazen en zo de weg vrij te maken voor de enorme treintunnel.

6 - Super Stadium – dinsdag 17 maart om 20.30 uur

Het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur behoort tot een van de indrukwekkendste ter wereld. Ook Richard Hammond neemt een kijkje en ziet hoe het vol zit met technische hoogstandjes, zoals een veld dat weg kan rollen waardoor een nieuwe mat tevoorschijn komt. Ook leert hij hoe het stadion gebouwd is om grote groepen supporters een maximale ervaring te geven.

7 - Tallest Building on Earth – dinsdag 24 maart om 20.30 uur

Met een hoogte van 828 meter is de Burj Khalifa het grootste gebouw ter wereld. De wolkenkrabber van Dubai is zelfs zo hoog dat op de bovenste verdieping de zon drie minuten later ondergaat dan op de onderste. Richard Hammond klimt helemaal naar de top van deze verticale stad, helpt mee met het repareren van een van de liften en leert hoe de ramen van in totaal 10.000 vierkante meter worden schoongehouden.

8 - Gulf Oil Platform – dinsdag 31 maart om 20.30 uur

Richard Hammond pakt de helikopter om een bezoek te brengen aan een gigantische drijvende stad: het Appomattox-olieplatform in de Golf van Mexico. Het is gelegen in het tornadogebied en moet daarom in staat zijn om de grootste stormen en golven te weerstaan. Richard mag meewerken in de controlekamer en leert hoe het voor het personeel is om op dit platform te werken én te wonen!

9 - Mankind’s Biggest Builds – dinsdag 7 april om 20.30 uur

In deze speciale aflevering onderzoekt Richard Hammond de eigenschappen die de meeste technische bouwwerken gemeen hebben. Nu hij enkele van de grootste projecten heeft bekeken, weet hij dat veel vertrouwen op automatismen, robots en op maat gemaakte machines. Hij leert hoe al deze zaken ervoor zorgen dat de grootste bouwwerken kunnen functioneren zoals ze functioneren.