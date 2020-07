Richard Groenendijk test expertise in 'Hard Spel' op NPO 1

Foto: © BNNVARA 2020

Hoeveel weet je van het onderwerp waarvoor je al jaren alle websites afstruint? En wat weet je over het specialisme waar het hoofd van je tegenstander van overloopt?

In de nieuwe BNNVARA-kennisquiz 'Hard Spel' wordt de expertise van vier kandidaten, die van hun tegenstanders én die van presentator Richard Groenendijk op de proef gesteld. Die expertise kan van alles zijn: van Formule 1 tot ziekenhuisseries en van Europese vlinders tot Afrikaanse Voodoo. De kandidaat die na vier rondes alle tegenstanders te slim af is gaat naar huis met de onverwoestbare Hard Spel-Bokaal!

Na de eerste expertise-ronde volgt de contra-expertise ronde. Daarin krijgen de kandidaten vragen over het tegenovergestelde van hun specialisme; is je expertise 'ballet', dan krijg je nu vragen over 'voetbal'. Na deze expert-rondes valt er een kandidaat af en is het tijd voor Richards ronde: meerkeuzevragen over een onderwerp dat Richard zelf heeft meegebracht en waarover hij op geheel eigen wijze vragen afvuurt. En of dat nog niet nog niet hard genoeg is, volgt daarna een snelle ronde met algemene vragen. Wie blijft er overeind en wie gaat er hard onderuit?

Richard Groenendijk: 'Ik heb in mijn carrière al veel dingen gedaan, maar dit wordt mijn debuut als quizmaster. Ik vind het dus best spannend. Het originele format uit Australië is zó leuk. Ik heb er heel veel zin in!'

'Hard Spel' is een coproductie van BNNVARA en SkyHighTV.

'Hard Spel', vanaf 4 juli elke zaterdag om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.