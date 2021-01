'Reizen Waes' blijft thuis en start de rondreis in West-Vlaanderen

Foto: Eén/VRT - © De Mensen 2021

Het coronavirus houdt Waes in de zomer van 2020 thuis. In 'Reizen Waes: Vlaanderen' zoekt Tom Waes uit of hij ook in eigen land op avontuur kan.

Met duizenden tips van kijkers reist Tom door alle Vlaamse provincies én Brussel op zoek naar bijzondere verhalen, unieke belevenissen en mooie plekken.

Aflevering 1: West-Vlaanderen

Tom reist in de provincie West-Vlaanderen van de Westhoek tot de Belgische kust. Hij bezoekt een man die een tank uit de Eerste Wereldoorlog nabouwde. In Brugge ziet hij een 100-jarige bootjesman, in Alveringhem ontdekt hij de geschiedenis van zijn overgrootvader en ziet zijn jeugdheld.

'Reizen Waes: Vlaanderen', vrijdag 29 januari om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 3.