Realityserie 'Elettra Lamborghini', over mevrouw Afrojack op discovery+

Eindelijk komen we te weten wie Elettra Lamborghini precies is. In de gelijknamige realityserie, die vanaf 1 april te zien is op discovery+, volgen we de kersverse echtgenote van dj Afrojack op de voet.

Het paar trouwde afgelopen zomer. In de serie zien we onder meer de aanloop met alle voorbereidingen daar naartoe, inclusief het spectaculaire driedaagse vrijgezellenfeest. Het is natuurlijk ook niet zomaar een stel. Hij is een van de bekendste dj’s ter wereld en zij een populaire, zangeres, flamboyante tv-persoonlijkheid, invloedrijke influencer én toevallig ook nog eens de kleindochter van de grondlegger van het beroemde, peperdure automerk.

Maar Elettra is nog veel meer, zo leren we uit de serie. Ze is een groot paardenliefhebber die tijdens de serie helaas meemaakt dat haar geliefde paard Lolita overlijdt. Daarnaast is ze stylist en ontwerpster met een eigen kledinglijn en in de serie neemt ze ons mee in een aantal van haar creatieve processen. Maar dat is nog niet alles, Elettra is ook een getalenteerd zangeres. Op een productiedag lopen we mee in de oefenruimte en volgen we haar bij haar de zang- en dansrepetities.

Naast dit drukke leven houdt ze zich ook nog bezig met het huishouden. Dit doet ze namelijk het liefst allemaal zelf, zonder de hulp van anderen. Van dichtbij zien we hoe ze worstelt met deze rol en met de vraag of ze toch niet beter de hulp kan inroepen van professionals? In Elettra Lamborghini leren we deze prima donna op een hele leuke en persoonlijke manier kennen. Met daarbij ook nog een inkijkje in de extravagante Italiaanse wereld van glitter en glamour. Kortom, een must voor elke glamour watcher.

De realityserie 'Elettra Lamborghini' is vanaf 1 april te zien op discovery+.