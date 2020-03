Rapper Boef laat kwetsbare kant zien in Videolanddocumentaire

Foto: Videoland - © RTL 2020

Verguisd door de media, geliefd door zijn fans, maar slechts weinigen kennen zijn echte verhaal. Vanaf 8 mei verschijnt bij Videoland een rauwe en openhartige documentaireserie over misschien wel de meest controversiŽle rapper van Nederland: Boef.

In het spraakmakende portret geeft Boef, echte naam Sofiane Boussaadia, een intiem en persoonlijk kijkje in zijn veelbewogen leven en doet hij voor het eerst publiekelijk een boekje open over zijn pijnlijke jeugd.

Met 1.4 miljoen volgers op Instagram en meer dan 750.000 abonnees op YouTube is Boef een van de meest populaire rappers van Nederland. De afgelopen acht maanden is de rapper gefilmd in een periode waarin hij bouwt aan zijn toekomstdroom van stabiliteit en succes: hij bouwt zijn droomhuis, doet zijn vriendin Selma een huwelijksaanzoek en tekent een miljoenendeal bij Sony. Ondanks al het succes duiken zijn demonen uit het verleden telkens op, die hem ervan weerhouden een stabiel leven op te bouwen: verlatingsangst, zelfdestructief gedrag en het pijnlijke verhaal van zijn jeugd.

'Ik was vanaf moment één gegrepen door Sofiane, zijn gedrevenheid, charme en humor die lijnrecht tegenover het beeld van een boze, tegendraadse en zelfdestructieve Boef staan, zoals geportretteerd in de media. In de acht maanden dat ik hem heb gevolgd heb ik hem leren kennen in al zijn complexiteit. In zijn hectische leven als succesvolle artiest en zijn heftige levensverhaal', aldus regisseur Olivier S. Garcia. 'Gaandeweg leerde ik hem beter kennen en ben ik steeds meer een gewone jongen gaan zien; die opgroeit en zoals ikzelf en velen ook zoekende is naar zijn eigen weg naar geluk.'

De Videoland Original Gewoon Boef is geregisseerd door Olivier S. Garcia en wordt geproduceerd door NewBe in samenwerking met SPEC Entertainment. De driedelige documentaireserie is vanaf 8 mei in een keer te zien bij Videoland.