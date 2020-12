Ramsey Nasr & Wende Snijders als Ischa Meijer & Connie Palmen in 'I.M.'

Het is liefde op het eerste gezicht voor de jonge, vroegwijze, bleue schrijfster Connie Palmen en de beruchte, scherpe interviewer Ischa Meijer. Wat volgt is een meeslepende en onconventionele liefdesrelatie vol pieken en dalen tot de dood hen scheidt.

De nieuwe, vierdelige AVROTROS dramaserie 'I.M.' vertelt dit universele en ontroerende liefdesverhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek van Connie Palmen. De serie, geschreven door Hugo Heinen en geregisseerd door Michiel van Erp is in de kerstperiode, tussen 28 december en 1 januari dagelijks te zien op NPO 1 bij AVROTROS.

Als de 36-jarige Connie Palmen een radio interview geeft aan de vileine interviewer Ischa Meijer (48) over haar succesvolle debuutroman De Wetten, vallen ze als een blok voor elkaar. Brutaal probeert Ischa haar na afloop te versieren. Ook al probeert Connie hem eerst nog op afstand te houden, er is geen ontkomen aan. Hun liefde is te sterk. Soms wordt de gelukzaligheid Ischa te veel en moet hij vluchten. Ischa’s hang naar andere vrouwen, de oorlog die nog steeds in hem woedt, zijn getraumatiseerde jeugd; issues die Connie probeert te begrijpen en te doorgronden. Met horten en stoten probeert Ischa zijn zielenroerselen te delen met haar. In Amerika, het land waar ze samen meerdere keren naar toe gaan, voelt Ischa zich vrij en onbelast. Hij kan er werken en zich vrij voelen. Ondertussen is Connie in binnen-en buitenland steeds succesvoller, geeft ze lezingen en wint ze prijzen, terwijl Ischa zijn jaloezie met moeite kan bedwingen. Dan slaat het noodlot toe; binnen vijf weken overlijden zowel Ischa’s vader als moeder. Zou dit dan zijn verlossing zijn? Maar dan gaat Ischa plotseling dood. Connie bestrijdt de rouw die haar overstelpt, zoals een schrijfster betaamt: door over deze grote liefde te schrijven.

Cast en Crew

Ischa Meijer - Ramsey Nasr

Connie Palmen - Wende Snijders

Mai Spijkers (uitgever Connie) - Guy Clemens

Louis Tas (psychiater Ischa) - Hugo Koolschijn

Frederik (chauffeur Connie) - Majd Mardo

Job Meijer (broer Ischa) - Aus Greidanus jr.

Verder zijn er rollen weggelegd voor Elise Schaap, Carly Wijs, Sieger Sloot en Ingeborg Elsevier.

'I.M.' is geregisseerd door Michiel van Erp, geschreven door Hugo Heinen en geproduceerd door Het Familiedrama in samenwerking met AVROTROS. Ramsey Nasr won een Gouden Kalf voor zijn rol als Ischa Meijer tijdens het afgelopen Nederlands Film Festival.

AVROTROS zendt de vier afleveringen uit op maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 december en vrijdag 1 januari om 22.35 uur op NPO 1. Vanaf vrijdag 18 december zijn alle vier de afleveringen te zien op NPO Plus.