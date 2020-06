'Radar' lanceert online kanaal WAAROM?!

Het nieuwe online kanaal WAAROM?!, een initiatief van het AVROTROS-programma 'Radar', geeft antwoord op vragen waar de jonge kijker mee rondloopt.

Waarom zijn chlamydia-thuistesten onbetrouwbaar? Waarom is de kapper goedkoper voor mannen? En waarom zijn er zo weinig openbare toiletten? Presentator Arieke van Liere gaat op Instagram de interactie aan met jonge consumenten, zoekt offline naar antwoorden en geeft in haar YouTube video's op ludieke wijze 'ongevraagd advies' aan bedrijven en instituten. WAAROM?! sluit iedere aflevering zo mogelijk af met ongevraagd advies aan een bedrijf of instituut. WAAROM?! vind je vanaf vandaag op YouTube (@waarom_avrotros) en Instagram (@waarom_avrotros).

Chlamydia-thuistesten

In de eerste video duikt Arieke in chlamydia-thuistesten die overal online worden verkocht. Door het coronavirus ligt het soa-spreekuur van de GGD zo goed als stil en kunnen er een stuk minder mensen terecht dan normaal. De chlamydia-thuistest lijkt de ideale oplossing: anoniem en laagdrempelig zelf testen of je iets hebt opgelopen. In WAAROM?! laat Arieke zien waarom je deze testen toch beter links kan laten liggen. Een rondgang langs verschillende experts en een duik in verschillende wetenschappelijke onderzoeken leert Arieke dat de thuistesten onbetrouwbaar zijn en de resultaten een russisch roulette. Toch worden de testen online nog massaal aangeboden. Ook blijkt er foutieve informatie te staan in de bijsluiter van diverse chlamydia-thuistesten. Onterecht wordt gesuggereerd dat je chlamydia in het zwembad kunt oplopen. Het ongevraagde advies van WAAROM?! aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; haal de chlamydia-thuistesten uit de schappen.