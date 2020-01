Qmusic winnaar Beste Zender en Marieke Elsinga wint Zilveren RadioSter

Foto: © Qmusic 2019

Tijdens het RadioRing Gala in Theater Gooiland in Hilversum is Qmusic maar liefst twee keer in de prijzen gevallen. Ochtendshow-dj Marieke Elsinga sleepte de Zilveren RadioSter Vrouw in de wacht. Daarnaast ontving Qmusic de Marconi Award voor Beste Zender.

Marieke Elsinga verzilverde de prijs voor de tweede keer op rij. 'Ik heb een onwaarschijnlijk kort jurkje aan en moest net dat trappetje op. Heeft Wilfred Genee in ieder geval een leuke avond', grapte Elsinga toen ze de prijs in ontvangst nam op het podium van Theater Gooiland in Hilversum. 'Ik heb elke ochtend weer megaveel zin om weer naar Mattie te gaan en een radioprogramma te maken. Als ik om 5 over 9 uur klaar ben heb ik al meer gelachen dan veel mensen op een hele dag. Ik win deze prijs niet alleen. Ik had hier niet gestaan zonder het fantastische team van de ochtendshow.'

Qmusic won daarnaast de Marconi Award voor Beste Zender. Programmadirecteur Dave Minneboo nam de prijs in ontvangst. Hij laat weten: 'Ik ben supertrots op deze prijs. We scoorden het afgelopen jaar het hoogste marktaandeel ooit sinds de oprichting van Qmusic. Dat doen we met de ochtendshow met Mattie en Marieke, die maar blijft groeien. Met Domien Verschuuren die als een vis in het water is met de middagshow. En niet te vergeten, de enige echte hitlijst van Nederland, de Top 40. Ik heb de eer om hier te mogen staan maar het is natuurlijk een prijs voor onze hele club die al 15 jaar bouwt aan de zender.'

Qmusic begon in 2005 als eerste feelgoodzender in Nederland en kreeg al snel een prominente plaats in het radiolandschap met onder andere de introductie van het Foute Uur en het populaire radiospel Het Geluid. Afgelopen jaar was een recordjaar voor Qmusic en scoorde het staion een marktaandeel van 14,9% in de doelgroep 20-49 jaar. De zender won de Marconi Award voor Beste Zender ook al in 2008 en 2015.