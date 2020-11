Puur genieten tijdens de december feestmaand bij RTL en Videoland

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

The most wonderful time of the year komt eraan en RTL en Videoland zijn volop in de voorbereiding! De warme dekentjes, hete chocolademelk en ultieme sfeerverlichting kunnen erbij worden gepakt, want in december valt er bij RTL en Videoland namelijk genoeg te genieten.

Van hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen tot spetterende oudejaarsspecials zoals 'The Masked Singer Oud & Nieuw Special'. Ontdek wat de zenders en de streamingdienst allemaal in petto hebben voor de feestmaand.



'Sint & Paul Pakken Uit!'

Ook dit jaren vieren Sinterklaas en Paul de Leeuw traditiegetrouw pakjesavond op 5 december bij RTL 4. Ondanks dat Sint tijdens Corona in de risicogroep valt, zal hij zoveel mogelijk cadeaus proberen uit te delen. Vanuit de studio en door het land, natuurlijk met gepaste anderhalve mijter afstand. Sint en Paul zorgen voor een warme pakjesavond.

'Sint & Paul Pakken Uit!’ wordt geproduceerd door MediaLane en is op zaterdag 5 december te zien bij RTL 4 om 21.30 uur

'Merry Little Christmas'

RTL brengt de ultieme kerstsfeer in huis met een nieuw programma: ‘Merry Little Christmas’. Hierin bouwen fanatieke kerstdorpbouwers samen met miniatuurbouwers aan hun mooiste, beste, meest gedetailleerde, maar vooral gezelligste kerstdorp. De bouwers tonen het uiterste van hun kunnen om tot de meest sfeervolle kerstdorpen, pleinen en straten te komen. Deze eerste editie wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé. Wie wordt de allerbeste kerstdorpbouwer van Nederland?

'Merry Little Christmas' wordt geproduceerd door Blue Circle en is op woensdag 16 en 23 december te zien bij RTL 4 om 20.30 uur

'All You Need Is Love Kerstspecial'

Ondanks alles komt er ook dit jaar een kerstspecial van 'All You Need Is Love' op kerstavond. Juist nu lijkt het erop dat er meer behoefte is aan de gezelligheid van kerst dan ooit en samen zijn is dit jaar nóg belangrijker. Hoe moeilijk het ook mag lijken en hoe onmogelijk het misschien ook zal blijken, toch gaat Robert ten Brink proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Hij neemt de kijker mee in de mooiste en meest emotionele verhalen. 'Want juist met deze kerst is samen zijn belangrijker dan ooit.' Op wat voor manier dan ook.

'All You Need Is Love kerstspecial' wordt geproduceerd door EndemolShine en is op donderdag 24 december te zien bij RTL 4 om 20.30 uur

'LEGO MASTERS Kerstspecial'

Op tweede kerstdag is er een speciale uitzending van LEGO MASTERS, waarin BN-er koppels een inspirerend bouwwerk gaan bouwen. Elk steentje telt!

'LEGO MASTERS Kerstspecial' wordt geproduceerd door EndemolShine en is op vrijdag 26 december te zien op RTL 4 om 20.00 uur.

'Guido Weijers: De Oudejaarsconference'

Guido Weijers houdt een keiharde lachspiegel voor terwijl de wereld in de fik staat. Weijers roast het nieuws, puur en zonder filter. Hij zaagt hoge bomen bij de knieën af en raast dwars door het bizarre 2020. De tijdsgeest werd nog nooit zo scherp gevangen in een avond vol ongemakkelijke waarheden, gitzwarte humor en intelligente grappen. Het is vijf voor twaalf. Iemand moet confronteren. Iemand die makkelijk praten heeft. Daarom staat Weijers op en sluit voor de 10e keer het jaar af.

'Guido Weijers: De Oudejaarsconference' wordt geproduceerd door Loens en is op donderdag 31 december te zien op RTL 4 om 20.30.

'The Masked Singer Oud & Nieuw Special'

Op Oudejaarsavond staat er een bijzondere special van kijkcijferhit 'The Masked Singer' op het programma. Vijf nieuwe, feestelijke karakters nemen het die avond tegen elkaar op tijdens spetterende solo’s, duetten en groepacts. Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver doen ook die avond hun uiterste best om de identiteit te achterhalen van de BN'ers die schuilgaan achter de maskers. De uitzending wordt onderbroken door het aftelmoment om 00.00 uur, waarna de winnaar zich onthult na het knallen van de kurken.

'The Masked Singer Oud & Nieuw special' wordt geproduceerd door Blue Circle en is op 31 december te zien bij RTL 4 om 22.20 uur

RTL 8 The Christmas Channel

Vanaf zondag 6 december kan het aftellen naar kerst beginnen. Elke dag staan er bij RTL 8 minimaal 2 romantische kerstfilms op het menu. Waaronder 'Once Upon a Christmas Miracle' en 'All I Want For Christmas' Zet de lampjes maar aan en plof met een dekentje op de bank want de meest romantische tijd van het jaar wordt gevierd met RTL 8, The Christmas Channel.

Videoland

Ook Videoland is in de Sinterklaas- en kerstsfeer de komende maanden. Swing mee met de leukste Sinterklaasliedjes in 'Sinterklaas en de Liedjespietjes' of zwijmel weg bij romantische kerstfilms zoals 'Love Actually' of 'The Holiday', of klassiekers zoals 'Hachi'.

'Love Actually'

De film volgt het liefdesleven van acht Londenaren in de aanloop naar kerst. De nieuwe premier wordt verliefd op het meisje dat hem de thee brengt, terwijl zijn zus huwelijksproblemen heeft. Een vader en zijn stiefzoon moeten het verlies van de moeder verwerken, terwijl de zoon tot over zijn oren verliefd is op een klasgenote.

'The Holiday'

De romantische komedie 'The Holiday' met Cameron Diaz en Kate Winslet is vanaf 8 november te zien. Het verhaal over twee vrouwen, een Amerikaanse en een Engelse, die ruilen van huis en land om maar ver weg te zijn van hun mannenproblemen.

