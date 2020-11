Publieksprogrammeur selecteert '2Doc Nacht van IDFA' op NPO 2

NPO 2 presenteert op vrijdag 20 november een speciale '2Doc Nacht van IDFA' (International Documentary Filmfestival Amsterdam), waarin een publieksprogrammeur bepaalt welke documentaires worden uitgezonden op televisie.

Melissa Canton uit Arnhem is door het netmanagement van NPO 2 verkozen tot eenmalig nachtprogrammeur. Zij heeft een selectie gemaakt uit de beste IDFA-documentaires van de afgelopen twee jaar: Collective, Alicia, All Inclusive, Genesis 2.0 en Visages Villages.

De keuze van Melissa Canton wordt in de nacht van 20 op 21 november integraal uitgezonden op NPO 2, vanaf 23.25 uur. De films zijn vervolgens nog een week te zien via NPO Start.

'2Doc Nacht van IDFA':

23.25 uur - '2Doc: Collective' (VPRO)

Politieke thriller over de gevolgen van een verschrikkelijke brand in nachtclub Colectiv in Boekarest. Van de concertgangers zouden er 27 die avond sterven en 37 in de maanden erna. De documentaire is genomineerd voor vele prijzen.

01.10 uur - '2Doc: Alicia' (VPRO)

Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit, hopend op een plek in een pleeggezin? Wie beslist er over Alicia's lot en toekomst? Een onderhuids portret van binnenuit.

02.40 uur - '2Doc: All Inclusive' (VPRO)

Deze korte film toont op geestige wijze en zonder commentaar het leven op een cruiseschip, een varend vakantiefort met luxe interieurs en non-stop entertainment.

02.50 uur - '2Doc: Genesis 2.0' (VPRO)

Op de Nieuw-Siberische Eilanden zoeken jagers slagtanden van uitgestorven mammoeten, die veel geld waard zijn. Wetenschappers dromen ervan de mammoet weer tot leven te brengen.

04.45 uur - '2Doc: Visages Village' (VPRO)

Agnès Varda en fotograffitikunstenaar JR trekken samen door Frankrijk en portretteren de mensen die ze onderweg ontmoeten. De portretten worden opgeblazen tot reuzeformaat en op gebouwen geplakt.

2Doc-community

De '2Doc Nacht van IDFA' is onderdeel van de ambitie om te bouwen aan de grootste documentaire-community van Nederland. In het archief, toegankelijk via NPOStart/Plus en 2Doc.nl, zijn circa tweeduizend documentaires te vinden en jaarlijks worden er rond de honderd documentaires gemaakt of aangekocht. De nieuwsbrief 2Doc Weekly is het kloppende hart van de 2Doc-community. Elke zondagochtend krijgen de abonnees een overzicht van de nieuwe documentaires van de publieke omroep, die direct online te bekijken zijn via NPO Start. Aanmelden voor de 2Doc Weekly kan via 2Doc.nl.

Tijdens IDFA zendt NPO 2 wederom '2Doc IDFA Primeurs' uit. Primetime, kort nadat deze in première zijn gegaan tijdens IDFA (van 18 november t/m 6 december).