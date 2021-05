Publieksonderzoek: 'Meer saamhorigheid' dankzij Songfestival, EK en Olympische Spelen bij NPO

Het aankomende Eurovisie Songfestival in Nederland, maar ook andere grote internationale evenementen zoals het EK Voetbal en de Olympische Spelen, brengen mensen dichter bij elkaar, zeker in tijden van crisis. Dat vindt 6 op de 10 Nederlanders, zo blijkt uit een onafhankelijk GfK-onderzoek onder ruim 3000 mensen van 13 jaar en ouder, in opdracht van NPO.

Dit soort mega-evenementen geven volgens de ondervraagden 'een gevoel van verbondenheid met de samenleving' (54%) en zorgen voor 'meer saamhorigheid in Nederland' (60%).

Binnenkort is het dan echt zover: het Eurovisie Songfestival (ESF) in Rotterdam. Voor een internationaal publiek van rond de 180 miljoen mensen laat Nederland zien waar het in uitblinkt: entertainment van het hoogste niveau. 'Uit het onderzoek blijkt dat het ESF wordt gezien als hét evenement dat samen met andere huisgenoten of gezinsleden wordt beleefd: 6 op de 10 mensen geven aan er gezellig sámen naar te gaan kijken', stelt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. 'De uitkomsten geven vooral aan dat dit soort grote evenementen heel belangrijk zijn voor veel Nederlanders; ze zorgen voor een gevoel van saamhorigheid in de samenleving. En dat kunnen we nou juist zo goed gebruiken in deze uitdagende tijden.'

Begrippen die men het meest vindt passen bij het ESF zijn Divers (61%), Voor iedereen (56%), Positief (55%) en Gezellig (54%). Liefhebbers van het festijn vinden bovendien dat het ESF positief bijdraagt aan maatschappelijke discussies en acceptatie van verschillen. Voor tweederde (68%) is het ESF vooral ook even een ontsnapping uit de dagelijkse 'corona-realiteit'.

Van alle Nederlanders geeft nu bijna 30% aan zeker te zullen gaan kijken naar het Songfestival. Bij de sportevenementen wordt vooral uitgekeken naar de Olympische Spelen (38%) en het EK Voetbal (34%) en ook de Tour de France is geliefd. Dit wielercircus leent zich ook goed om alleen te kijken, zo geeft 40% van de ondervraagden aan.

Publieke Omroep

Nederland weet het ESF bovendien goed te verbinden aan de publieke omroep. Tweederde (67%) weet dat de NPO het ESF uitzendt en meer dan de helft (55%) vindt dat het ESF ook goed bij de NPO past. Rijxman: 'Het Eurovisie Songfestival staat symbool voor eenheid, vriendschap en vrede. Een uniek Europees feest dat daarom ook zo goed past bij de publieke omroep. Het evenement verbindt ons allemaal en juist in deze moeilijke omstandigheden kunnen we dat goed gebruiken.'

Veel mensen zien de organisatie van het ESF ook als stimulans voor meer cultuur op tv en radio bij de publieke omroep (42%). Met het Actieplan NPO Cultuur wordt daar sinds begin dit jaar reeds flink gehoor aan gegeven.

'Meer begrip voor elkaar'

Tenslotte dragen grote evenementen zoals het ESF, het EK en de Spelen volgens een groot deel van de ondervraagden (40%) bij aan iets meer begrip in Nederland en kunnen deze ook tegenstellingen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland verminderen.

Shula Rijxman: 'Als publieke omroep gaan we de komende maanden enorm ons best doen om deze evenementen bij de mensen thuis te brengen, zoals we dat al jaren doen, maar dit jaar voelt dat toch relevanter en urgenter dan ooit.'

De uitzendingen van het Eurovisie Songfestival in Nederland zijn op 18, 20 en 22 mei 2021, allemaal op NPO 1. De wedstrijden van het EK 2021 worden gespeeld vanaf 11 juni 2021 tot en met zondag 11 juli 2021. De 108ste Tour de France start op zaterdag 26 juni 2021 in Brest, Bretagne, en finisht op zondag 18 juli op de Champs-Élysées in Parijs. De Olympische Spelen zijn te volgen van 23 juli tot en met 8 augustus.