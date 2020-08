Prime Video selecteerde 10 films om heerlijk in te verdrinken

Gouwe ouwe en nieuwe films die zo romantisch zijn dat je er heerlijk bij weg kan zwijmelen. Kruip lekker met je dekentje op de bank en verdrink in deze films, in plaats van buiten de regen te trotseren.

Wij hopen natuurlijk ook dat het zonnetje weer gaat schijnen, maar tot die tijd heb je met dit lijstje genoeg te doen!

'Chemical Hearts'

Als een eindejaarsleerling en romanticus (Austin Abrams) valt voor een geheimzinnige nieuwe klasgenote (Lili Reinhart), komen ze gaandeweg en onverwachts meer te weten over liefde, verlies en vooral over henzelf.

Verliefd op Cuba

Als Loes wordt gebeld vanaf de Cubaanse Ambassade staat ze met haar mond vol tanden. Ze wist niets over de relatie van haar dochter, laat staan dat ze gaat trouwen met een Cubaan… Ze boekt de eerstvolgende vlucht naar Havana en is vastberaden om een stokje voor dit gedoemde huwelijk te steken. Tijdens haar verblijf op het eiland hervindt Loes haar geloof in de liefde.

'Silver Linings Playbook'

Deze film is genomineerd voor maar liefst 8 Academy Awards. In 'Silver Linings Playbook' vormt zich een onverwachte band tussen een ex-gedetineerde (Bradley Cooper) en een vrouw (Jennifer Lawrence) die haar eigen tragedie nog moet verwerken.

'Grease'

'Grease' is the one that you want! Ga terug naar de middelbare school met Pink Lady Sandy (Olivia Newton-John), leider van de bad boy T-Birds Danny (John Travolta) en een rock-and-roll sterrencast.

'Five Feet Apart'

Stella is een levendige en vrolijke 17-jarige. In tegenstelling tot de meeste tieners moet Stella een groot deel van haar tijd in het ziekenhuis doorbrengen als mucoviscidosepatiënt. Wanneer Stella haar charmante en rebelse medepatiënt Will ontmoet, voelt ze een sterke band. Helaas willen de regels dat zij en Will op veilige afstand van elkaar blijven.

'Laws Of Attraction'

De hooggeplaatste scheidingsadvocaten Audrey Woods en Daniel Rafferty hebben liefde op allerlei manieren verkeerd zien gaan. Dus, hoe goed kunnen hun kansen zijn? Bovenaan de ladder staan Audrey en Daniel lijnrecht tegenover elkaar. Ze volgt de wet op de letter na en hij wint altijd door zomaar wat te doen. Nu staan ze tegenover elkaar bij een smerige, publieke scheiding tussen beroemde cliënten...

'Little Italy'

Nikki (Emma Roberts) is een getalenteerde opkomende chef in Londen. Wanneer ze teruggaat naar de pizzeria van haar familie in Little Italy, New York, bloeit de romance weer op tussen haar en haar jeugdvriendje Leo (Hayden Christensen). Er is echter één probleem: hij is de zoon van de grootste zakenrivaal van de familie!

'Dirty Dancing'

Patrick Swayze en Jennifer Grey Spelen de hoofdrol in dit opbeurende verhaal over een zomerliefde tussen een naïef 17-jarige meisje en een charismatische dansinstructeur in een Catskills hotel.

'Pride & Prejudice'

De opvoeding van de vijf zusjes Bennet staat voor hun moeder volledig in het teken van dat ene, grote doel: een geschikte echtgenoot vinden. Lizzie kan echter wel 101 redenen bedenken om niet te trouwen. Op een dag verneemt Mrs. Bennet dat een rijke vrijgezel voor de zomer zijn intrek neemt in een buitenhuis in de buurt en ze grijpt haar kans.

'Life or Something Like It'

Een verslaggeefster gooit het roer om wanneer een helderziende, dakloze man haar tijdens een interview vertelt dat haar leven niets voorstelt en haar dagen geteld zijn…