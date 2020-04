Prime Video breidt aanbod 'Jiskefet' uit

Logo: © VPRO

Onlangs kwamen de eerste 75 afleveringen van 'Jiskefet' beschikbaar op Prime Video, met onder anderen De Lullo's, Debiteuren Crediteuren en de nooit eerder uitgebrachte afleveringen van De Heeren van de Bruyne Ster.

Van 1990 tot 2005 waren de afleveringen te zien op Nederlandse televisie en vanaf nu is seizoen een tot en met elf beschikbaar op Prime Video.

Voor de echte fans kan de pret niet op, want naast de 75 al beschikbare afleveringen wordt het aanbod nu aangevuld met o.a. De Dierenwinkel, Reclame bureau Multilul, De Skybox en De Perkse Diep. Deze klassiekers vallen in smaak en een sketch was ook al te zien bij Troost TV van DWDD op 19 maart.

Van De Lullo’s met Kamphuijs, Kerstens en Van Binsbergen tot de asociale avonturen van de proleten Johnny & Willie; je vindt het vanaf nu allemaal op Amazon Prime Video. 'Jiskefet' werd gemaakt door Michiel Romeyn, Kees Prins en Herman Koch.