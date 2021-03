PowNed komt met verkiezingsspecial 'Dat Zijn Geen Grappen'

Omroep PowNed komt met een speciale verkiezingseditie van de documentaire 'Dat Zijn Geen Grappen'. In 'Dat Zijn Geen Grappen in Verkiezingstijd' geven bekende cabaretiers en opiniemakers een kritische en satirische beschouwing van Nederland in tijden van lockdown en verkiezingen.

'Dat Zijn Geen Grappen in Verkiezingstijd' wordt uitgezonden op donderdag 11 maart om 21.40 uur op NPO 3.

PowNed-voorzitter en hoofdredacteur Dominique Weesie: 'Een messcherpe beschouwing van een samenleving die zich aan banden voelt gelegd en coronamoe is terwijl de politiek strijdt om de gunst van de kiezer.'

Terwijl Nederland zich weer opmaakt voor een gang naar het stemhokje, duurt de coronacrisis voort en zitten cabaretiers nog altijd werkloos thuis. In 'Dat Zijn Geen Grappen in Verkiezingstijd' zet PowNed deze grappenmakers terug in de spotlights om het wel en wee van Nederland in tijden van lockdown en verkiezingen eens stevig onder de loep te nemen.

Hoe is het in verkiezingstijd gesteld met de grap in Nederland?

