Populaire online serie 'Fake It Till You Make It' nu ook op TV

De populaire online serie 'Fake It Till You Make It' van 'Het Klokhuis' is vanaf 4 juli ook te zien als televisieprogramma. Wegens succes worden de afleveringen uitgezonden op NPO Zapp.

Iedere aflevering zit vol fantasievolle tips en voorbeelden om zelf te leren acteren. Hoe speel je een spectaculair gevecht, een intieme zoen of een ranzige kots-scène? Presentatrice Sosha Duysker krijgt les met de juiste tools & tricks om drama te maken in je eigen video, prank, op het toneel of in real-life. Want ook in het echte leven komt het soms goed van pas om heel verrast te reageren of zelfverzekerd over te komen. Geheel in lijn met 'Het Klokhuis' wordt uitgelegd hoe het werkt en geven professionals gouden tips om de sterren van de hemel te acteren.

In twaalf afleveringen krijgt Sosha dramales en tips van 'Klokhuis'-acteurs zoals cowboy Maarten Heijmans en vlogmeisje Sarah Jennah. Ook krijgt ze grime tips: hoe maak je kots, tranen en een levensechte wond?

Aflevering 1 - Fake: huilen. In de eerste aflevering leert Sosha hoe je het beste kunt nep huilen, wat óók heel handig is als je een keer je zin wilt krijgen.

Aflevering 2 - Fake: zelfverzekerd zijn. Sosha krijgt tips om zelfverzekerd over te komen, óók handig om in real-life indruk te maken, bijvoorbeeld als je een spreekbeurt voor de klas moet geven.

Aflevering 3 - Fake: verrast zijn. In deze aflevering leert Sosha hoe je verrast kunt reageren, óók handig om een keer in te zetten als je een cadeau krijgt wat je niet leuk vindt.

Aflevering 4 - Fake: vallen. Sosha leert hoe je zo echt mogelijk kan vallen, óók handig als je bijvoorbeeld geen zin hebt in de zondagmiddagwandeling met de familie.

Aflevering 5 - Fake: ziek zijn. In de vijfde aflevering krijgt Sosha acteertips over hoe je kunt doen alsof je ziek bent, óók handig om bij je ouders te proberen als je een keer geen zin hebt in school.

Aflevering 6 - Fake: boos zijn. In deze aflevering leert Sosha om nep boos te worden, óók handig om deze truc in te zetten voordat je écht boos wordt.

Aflevering 7 - Fake: zoenen. Sosha leert in deze aflevering hoe een intieme zoenscène te faken, mét handige tips voor off-stage.

Aflevering 8 - Fake: gewond zijn. Sosha leert hoe je kunt doen alsof je gewond bent met grime tips voor het namaken van een levensechte wond, óók handig als je je verhaal indrukwekkender wilt laten lijken.

Aflevering 9. Fake: lachen. In deze aflevering krijgt Sosha les hoe je kunt nep lachen, óók in real-life handig om iemand op te vrolijken.

Aflevering 10 - Fake: dood gaan. Sosha krijgt acteerles in hoe je kunt doen alsof je dood gaat, let op: alléén te faken als je op toneel staat of in een film speelt.

Aflevering 11 - Fake: bang zijn. In deze aflevering leert Sosha hoe je kunt doen alsof je bang bent. Óók handig om te faken als je een keer gezellig bij je ouders in bed wilt slapen.

Aflevering 12 - Fake: vechten. Sosha krijgt les in hoe je samen met iemand kunt doen alsof je aan het vechten bent, óók handig om een keer de juf in shock te krijgen.

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur. Met het initiatief NPO Cultuur biedt de Nederlandse Publieke Omroep een alternatief podium aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod. De programma’s van NPO Cultuur zijn in 2021 te zien via lineaire tv-zenders en radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via het voor iedereen beschikbare themakanaal NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start. Meer informatie is te vinden op NPOCultuur.nl, waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden voor de nieuwsbrief over het complete en actuele NPO Cultuur-aanbod.

