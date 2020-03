Populaire jeugdserie 'H3L' komt met tweede seizoen op Videoland

Vanaf maandag 30 maart start het nieuwe seizoen van 'H3L' op Videoland. Het tweede seizoen van de populaire jeugdserie gaat nét even iets verder dan andere jeugdseries: het is rauw en recht voor je raap.

'H3L' is de nachtmerrie van elke docent en de klas die andere leerlingen op school ontwijken. De vijf scholieren die we volgen, lachen en ruziën heel wat met elkaar af, maken de meest bizarre dingen mee, maar worden langzaam maar zeker ook een vriendengroep in dit belangrijke vormende jaar in hun leven. Via thema’s als drugs, seks, liefde, discriminatie, identiteit, vriendschap en jaloezie duikt 'H3L' in het nieuwe seizoen nog dieper in de wereld van een clubje tieners.



Over 'H3L'

In het tweede seizoen van 'H3L' volgen we opnieuw Tess (Romy van de Put​), Thomas ​ (Levy Jansen), Faiz (Hamza Othman), Ollie (Davey Driessen​) en Roos (Serah Doku​) op het Keizer Vijzels College, een middelbare school ergens in een stad in Nederland. Vijf tieners die hun kindertijd allang ontgroeid zijn, maar echt volwassen zijn ze ook nog niet. Dat hun paden over hoge pieken, maar ook door diepe dalen gaan, is wel zeker. Faiz wordt met een traumatische gebeurtenis in zijn familie geconfronteerd, iets dat hem zo hard raakt dat hij besluit vanaf nu in het moment te gaan leven en zich niks meer aan te trekken van wat anderen van hem vinden. Tess moet een weg zien te vinden uit haar moeizame relatie met de werkelijkheid. Blowen is geen optie, maar hoe stop je dan je hersenen als je gek wordt van jezelf? Thomas belandt in de onzeker makende greep van de liefde voor een klasgenote. Maar… is zij wel zo trouw als hij van haar verwacht? Ollie krijgt het aan de stok met zijn moeder als zij erachter komt wat hij allemaal uitvreet op school en voor Roos zijn het ingewikkelde weken als ze door haar verliefdheid op Tess, geconfronteerd wordt met zichzelf en hoe ze met problemen omgaat… Vlucht ze, vecht ze of verstijft ze?



'H3L' óók online actief

Dat wat de makers niet kunnen (of willen) vertellen in de afleveringen, vertellen ze online verder via social media. Op deze manier worden de kijkers nog meer meegezogen in de wereld van de vijf hoofdpersonages. H3L zit op Instagram en Tiktok waar duizenden jongeren hun al volgen.



Volg 'H3L' op Tiktok en Instagram via @klash3l en mis niets van de gossip en de stiekeme video's van de leerlingen.



De Videoland Original 'H3L', van de makers van 'Brugklas', is vanaf 30 maart iedere doordeweekse dag met een nieuwe aflevering te zien exclusief bij Videoland.