Politie jaagt op de boeven van StukTV

De mannen van StukTV hebben al jaren een absolute YouTube-hit in handen met het programma 'Het Jachtseizoen', waarin bekende Nederlanders op de vlucht slaan voor het bekende drietal.

In de nieuwe serie 'De Politieachtervolging' zijn de rollen omgedraaid! Een team van professionele achtervolgers gaat namelijk - tijdens een bloedstollende klopjacht - proberen de gelegenheidscriminelen Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns in de kraag te vatten. Lukt het hen om te ontsnappen? 'De Politieachtervolging' verschijnt vanaf zaterdag 17 april wekelijks om 17.00 uur op youtube.com/stuktv.

De kijkers van Stuk TV dagen hun helden al vele seizoenen uit om zelf eens een keer op de vlucht te gaan. Die uitdaging grijpen zij nu aan. In elke aflevering van 'De Politieachtervolging' plegen Giel, Thomas en Stefan een nieuwe roof, waarbij ze een goed gevulde tas met 1.000 euro buitmaken. Binnen enkele minuten hebben zij een zeskoppig politieteam in drie snelle wagens achter zich aan. Het achtervolgersteam wordt aangestuurd door voormalig marinier - en voor dit avontuur politiecommandant - Marc Pollen. Vanuit de commandopost beschikt hij over de livelocaties van het voortvluchtige drietal want onze draaideurcriminelen dragen een enkelband met gps-tracker. Giel, Thomas en Stefan moeten 90 minuten lang uit handen zien te blijven van de professionele achtervolgers. Als dit lukt, dan schiet hun handlanger exact op tijd te hulp met een vluchtauto en is de buit binnen.

De buit veiligstellen doen zij niet voor zichzelf, maar voor de kijker. Die maakt namelijk na zes afleveringen kans op de totale vangst! De winnaars kunnen deze verzilveren voor een uitje naar keuze: een ultiem tussendoortje! Op stuk.tv/politieachtervolging kunnen alle gewenste uitstapjes worden ingezonden door de kijker. Aan het einde van het seizoen wordt de origineelste inzending tot winnaar gekroond.

Giel de Winter van StukTV: 'Deze agenten zijn bloedfanatiek. Ik had nooit gedacht dat het zo heftig zou zijn. De rush en adrenaline die ik tijdens dit programma heb meegemaakt, is ongekend.'

Robbert Hendriks, Senior Brand Manager bij Melkunie Breaker: 'We zijn in deze tijden allemaal toe aan wat spanning en avontuur, dat willen we als merk dan ook graag mede mogelijk maken. Daarbij past 'De Politieachtervolging' natuurlijk perfect bij onze Melkunie Breaker, het yoghurttussendoortje dat altijd tussendoor kan.'

'De Politieachtervolging' wordt geproduceerd door het team achter StukTV in samenwerking met Melkunie Breaker.

'De Politieachtervolging', vanaf zaterdag 17 april maart wekelijks om 17.00 uur op StukTV (youtube.com/stuktv).