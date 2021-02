'Podium Pop Up': mini-concerten met bekende gezichten uit de kunst en cultuur

'Podium Pop Up' brengt een serie mini-concerten waarin musici met een verschillende achtergrond gezamenlijk optreden op een bijzondere locatie. In elke aflevering gaat een bekende naam uit de kunst & cultuursector naar een plek waar hij of zij een bijzondere band mee heeft, om daar met een gezelschap te musiceren voor de mensen die er werken.

In de eerste aflevering actrice Annet Malherbe. Samen met Club Classique verrast zij het personeel van restaurant Hotel De Goudfazant met een optreden om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden.

Annet houdt van muziek maken en zingt graag. Sinds februari 2020 zijn al haar geplande projecten afgelast. Ze zou deze winterperiode een muziekvoorstelling maken met een aantal musici van Club Classique. Ook deze voorstelling is vanwege Covid-19 afgelast. De musici zijn dan ook bijzonder blij dat ze voor 'Podium Pop Up' mogen optreden en daarvoor een honorarium krijgen.

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur, het platform waarmee de Publieke Omroep op verschillende kanalen de magie van de zaal bij de mensen thuis wil brengen en tegelijk cultuurmakers wil helpen aan een alternatief podium voor hun werk. NPO Cultuur is te vinden op NPO Start, NPO 2 extra en op de andere grote zenders van de NPO, zowel op radio, tv als online. NPO 2 extra kijk je bij Ziggo op kanaal 222, bij KPN op kanaal 88 en via https://www.npostart.nl/live/npo-2-extra.

'Podium Pop Up', van 6 februari tot 10 april elke zaterdag om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.