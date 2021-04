Podcast 'De Moord op de Indiaan' leidt tot nieuwe ontwikkelingen in politieonderzoek

De podcastserie 'De Moord op de Indiaan' van 'Opsporing Verzocht' heeft na 4 afleveringen veel nieuwe informatie en tips opgeleverd voor het coldcaseteam van de politie. Er werd informatie gegeven over nieuwe scenario's en namen van mogelijke verdachten.

Dat een podcast op deze manier waardevol bijdraagt aan een moordonderzoek, is uniek in Nederland. Aflevering 5 wordt dinsdag gepubliceerd. Die avond staat het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' eveneens uitgebreid stil bij laatste ontwikkelingen in deze zaak.

In aflevering 5 nemen podcastmakers Babs Assink en Lammert de Bruin de luisteraar mee in de laatste ontwikkelingen rond het onderzoek naar de dood van Leidenaar Hans Schonewille. Dankzij de eerste 4 afleveringen is er dusdanig veel waardevolle informatie binnengekomen bij de politie dat rechercheurs komende weken uitgebreid onderzoek gaan doen. Om luisteraars mee te kunnen nemen in dit aanvullende onderzoek, is besloten aflevering 6 pas over enige weken te publiceren.

Sporenonderzoek toen en nu

In de vijfde aflevering wordt uitgebreid stilgestaan bij de sporen die de politie destijds heeft aangetroffen. Forensisch experts leggen uit welke sporen komende tijd met de nieuwste technieken opnieuw onderzocht kunnen worden. Onder meer de sporen op een in 1999 in beslag genomen auto, een Rover, spelen een rol in het onderzoek. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' zal de politie morgenavond een foto tonen van het voertuig. In het onderzoek is een beloning uitgeloofd van 30.000 euro.

'De Indiaan'

Hans Schonewille, die ook wel bekend stond als de 'Indiaan', werd in juni 1999 doodgeschoten. Zijn lichaam lag op een verlaten parkeerplaats langs de Treinweg in Aarlanderveen. Het slachtoffer was zeer bekend in Leiden en omstreken, onder andere door horeca-activiteiten en het runnen van een illegale lotto.

Wie vermoordde Hans Schonewille? Deze vraag staat centraal in de zesdelige 'Opsporing Verzocht' podcastserie gemaakt door journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin. Heeft Hans' dood iets te maken met de illegale lotto? Of is het opzetten van een drugslijn met Engeland hem fataal geworden? Wie zijn verantwoordelijk voor zijn dood? Samen met luisteraars hoopt het coldcaseteam in Den Haag daar na bijna 22 jaar achter te komen, zodat de nabestaanden van Hans Schonewille verlost worden van hun tergende onzekerheid.

'Opsporing Verzocht': meedenken met misdrijven en politiewerk

De podcast 'De Moord op de Indiaan' is een samenwerking tussen het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht', het Openbaar Ministerie en de politie. 'Opsporing Verzocht' laat al bijna 40 jaar lang mensen meedenken met misdrijven en politiewerk.

Eindredacteur Anniko van Santen: 'Dat werkt fantastisch. Dankzij ons publiek kunnen er bij 40% van onze zaken, verdachten worden aangehouden. Met deze podcast kunnen we mensen op een extra, àndere manier betrekken bij een misdaadmysterie en om hulp vragen. We geloofden er al in dat je met zo’n podcast echt onder de huid van luisteraars kunt gaan zitten. Nu is gebleken dat het ook daadwerkelijk tips genereert. Hopelijk levert het eindelijk duidelijkheid op voor nabestaanden van Hans Schonewille.'

Alle afleveringen van de podcastserie 'De Moord op de Indiaan', zijn te beluisteren via je favoriete podcastapp en opsporingverzocht.nl/podcast.