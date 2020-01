Plastisch chirurgen en cosmetisch specialisten centraal in 'De Kliniek'

Wat motiveert een plastisch chirurg? Hoe is het om honderden cosmetische operaties te doen per jaar? Hoe ver gaat een arts voor het schoonheidsideaal van een ander? En waar ligt de grens?

In het nieuwe RTL 5 programma 'De Kliniek' worden acht plastisch chirurgen en cosmetisch specialisten uit verschillende Velthuis klinieken door heel Nederland gevolgd tijdens hun werk. Het programma laat zien hoe zij dagelijks het verschil maken bij mensen die iets aan hun uiterlijk willen veranderen.

'De Kliniek' laat het werk van artsen uit vijf verschillende Velthuis klinieken zien: Plastisch chirurgen Jeroen Schots (Eindhoven), Bart Stubenitsky en Laura Zaal (Amsterdam), Jacques van der Meulen (Rotterdam), Wiebren van den Berg (Velp) en Yvonne Smulders (Enschede). Daarnaast worden ook Cosmetisch arts Lizenka Adriaanse (Rotterdam) en Huidtherapeut Marron Wassink (Velp) gevolgd.

Dankbaar werk

De chirurgen en specialisten uit 'De Kliniek' merken dat de schaamte in de plastische chirurgie steeds meer afneemt: 'Wat mij elke keer weer heel positief verrast is dat mensen na dit soort operaties langskomen en zeggen: 'Dit had ik veel eerder moeten doen!'', aldus Plastisch chirurg Jacques van der Meulen. Daarnaast vindt zijn collega Jeroen Schots het erg dankbaar werk: 'Ik kan dit werk goed volhouden, omdat het me energie geeft en ik er veel voldoening uit haal. Ik geniet ervan als mensen happy zijn met het resultaat dat we behaald hebben.'

'De Kliniek', vanaf 19 januari elke zondag om 21.30 uur bij RTL 5.