Persoonlijke zoektocht Olcay Gulsen in 'Olcay & Huiselijk Geweld'

Het nieuwe zesdelige Net5 Powered by LINDA. programma 'Olcay & Huiselijk Geweld' is vanaf woensdag 4 maart te zien bij Net5.

Olcay Gulsen, die opgroeide in een gezin waar huiselijk geweld plaatsvond, zoekt in dit programma naar antwoorden op vragen die zijzelf heeft over dit thema. Bovendien wil zij met deze serie huiselijk geweld bespreekbaar maken en laten zien dat het in alle regio's en milieus voorkomt.

Huiselijk geweld komt op grote schaal voor in Nederland: gemiddeld sterven er 33 mensen per jaar aan de gevolgen van huiselijk geweld en elke zes minuten komt er een melding binnen bij de instanties. In zes afleveringen van 'Olcay & Huiselijk Geweld' komen verschillende onderwerpen aan bod zoals: waarom gaan veel slachtoffers niet weg? Waarom pleegt iemand huiselijk geweld? En wat is er voor nodig om het geweld te doorbreken? Wat is het effect op kinderen? Wat kan de omgeving doen? En heeft de politiek genoeg aandacht voor huiselijk geweld?

Olcay’s persoonlijke verhaal loopt als een rode draad door de serie. Zo bezoekt ze de opvanglocatie waar ze als kind met haar moeder en zussen verbleef. Ze gaat voor het eerst in gesprek met haar moeder over het geweld dat ze meemaakte in haar ouderlijk huis. En ze heeft met haar vier zussen een emotioneel gesprek over de impact van deze periode op hun leven.

Tijdens haar zoektocht komt Olcay in contact met vrouwen die nu in een hulptraject zitten. Hoofdpersonen die gedurende de serie gevolgd worden. Ze bezoekt vrouwen die verblijven in opvanglokaties en loopt mee met de politie. Ook praat ze met de medewerkers van Veilig Thuis en spreekt ze met een kinderpsycholoog.

Ze spreekt vrouwen die ervoor kiezen om bij hun partner te blijven en vrouwen die alleen (of met hun kinderen) verder proberen te gaan. Lukt het hen om uit de gewelddadige situatie te stappen? Olcay brengt tijdens openhartige gesprekken hun persoonlijke verhaal in beeld met als doel het taboe op huiselijk geweld te doorbreken.

'Olcay & Huiselijk Geweld', vanaf woensdag 4 maart wekelijk om 21.30 uur bij Net5.