Persoonlijke zoektocht door het leven van Koningin Maxima in 'Dionne Dichtbij'

Dit jaar wordt H.M. Koningin Máxima vijftig jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal reist Dionne Stax in een persoonlijke zoektocht door het leven van onze Koningin.

Als jong meisje woont Máxima Zorreguieta in de keurige wijk Recoletta, in Buenos Aires. Haar vader en moeder hebben grote dromen voor haar en dus sturen ze Máxima naar een dure, eliteschool. Ze wordt klaargestoomd voor de high-society, bij voorkeur in het buitenland. Als afgestudeerd econome krijgt de ambitieuze Máxima een goede baan in New York. Maar dan ontmoet ze Kroonprins Willem-Alexander en staat haar leven ineens compleet op z’n kop.

In de eerste aflevering ontmoet Dionne in Buenos Aires onder anderen een oude buurjongen, de bakker waar de familie koekjes haalde en een geliefde juf van de middelbare school.

'Dionne Dichtbij', vanaf maandag 10 mei om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.