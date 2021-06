'Pelé: The Last Show' vanaf vrijdag op discovery+

In de nadagen van zijn imposante carrière landde Pelé in Amerika waar hij drie jaar speelde voor de New York Cosmos. Dit sluitstuk van zijn loopbaan was meer dan afbouwen voor veel geld, het was de geboorte van de voetbalcultuur in Amerika.

De documentaire 'Pelé: The Last Show' vertelt het verhaal van die laatste drie jaar waarmee hij voetbal op de Amerikaanse kaart moest zetten. Maar liefst 6 miljoen dollar verdiende de drievoudig wereldkampioen met zijn komst, een extreem bedrag voor die tijd. Het betaalde zich meer dan uit.

Voetbal groeide in populariteit en zo ook het aantal toeschouwers van de New York Cosmos dat in no-time steeg van 5.000 naar 50.000 man en uit moest wijken naar grotere stadions. Ook ontstond er een ware cultus rond het team dat later aangevuld werd met sterren als Beckenbauer en Alberto om Pelé en zo een waar dreamteam werd. Ze vormden een aantrekkingskracht op acteurs en popartiesten uit de New Yorkse scene van die tijd, zoals Robert Redford en Mick Jagger, die elkaar ontmoetten bij de wedstrijd en erna in de hippe bars van New York.

In de documentaire halen oud-spelers, schrijvers en journalisten herinneringen op aan deze bijzondere tijd en aan hoe het was om te mogen kijken of spelen met de allergrootste voetballer van die periode. Of misschien wel van altijd.

'Pelé: The Last Show', vanaf vrijdag 4 juni op discovery+.