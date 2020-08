'Over Mijn Lijk: Updates' met Alex en nabestaanden van Jeroen, Fabienne, Mirjam en Lotte

Hoe is rouwen als jonge weduwnaar? Hoe ga je verder met leven zonder je tweelingzus en hoe verwerk je het verlies van je zoon? Een half jaar na de laatste uitzending van seizoen 8 van 'Over Mijn Lijk', spreekt Tim Hofman met OML'er Alex en zijn vrouw Linda en de nabestaanden van Lotte, Ruben, Fabienne en Jeroen: Lotte's man Pieter, Fabienne's tweelingszus Yentl, Mirjams ouders Gregor en Ria en haar man Ruben en Michelle, de moeder van Jeroen.

'Over Mijn Lijk: Updates' is vanaf 26 augustus zeven keer te zien op woensdag en vrijdag op bnnvara.nl/OverMijnLijk.

Tim: 'Niet alleen de OML'ers, maar ook hun naasten maken veel indruk. Mensen leven met hen mee en we krijgen vaak de vraag hoe het nu met hen gaat. In deze updates spreek ik hen over de afgelopen periode, over verlies en over doorgaan met leven. En we blikken terug op de mooie mensen die ze verloren hebben.'

'Over Mijn Lijk'

Je bent jong en in de kracht van je leven, maar dan krijg je ineens te horen dat je dood gaat. Wat gebeurt er dan? Tim Hofman ontmoette in het achtste seizoen van 'Over Mijn Lijk' vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Mirjam, Lotte, Jeroen, Fabienne en Alex lieten zien hoe ze leven met de gedachte dat ze niet lang meer te leven hebben. Ze vertelden over hun dromen en hoe ze alles uit het leven probeerden te halen, ondanks hun ziekte.

